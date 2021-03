Danny Rivera: Antonio de los tiempos

La canción “Verde Luz”, obra hermosísima de Antonio Cabán Vale, no es solo una joya de nuestra cancionística nacional puertorriqueña, es también una canción conciencia, una obra musical popular escrita por un artista singular, cantor, músico, bardo del pueblo, gran poeta, inspirada desde ese tierno asombro que impacta al ser humano compositor, artista sensible y músico al tomar conciencia de la belleza, no solo de la geografía de la patria que El Topo adora. Le enorgullece también el Verde Luz que emana de la alegría y el privilegio de saber que es ciudadano de su patria espiritual Boriken.