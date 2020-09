Aprender a navegar el océano de grandes retos

El océano sirve de hogar a alrededor de veinte mil especies de peces. Hay peces grandes, pequeños, algunos con una aleta, otros con dos, unos azules, otros rojos o blancos, existen los herbívoros y los carnívoros; en fin, tienen un sinnúmero de características variadas.

Para mí, la escuela superior era como vivir en una parte del océano, y yo era una anguila, un pez conocido por ser grande y vicioso, que usualmente sobresale por ser físicamente distinto y sobrepasa los obstáculos que se encuentra en el camino. El cinco de agosto del dos mil veinte, me gradué y culminé mi tiempo en esta área del océano. Sentí un gran orgullo y confiaba en que continuaría siendo este extraordinario pez en la próxima etapa que me tocara enfrentar.

Luego de un mes, digo con certeza que tenía razón, y sigo siendo una anguila. Sin embargo, soy una anguila en una porción mas grande del océano donde existen miles de peces a los que no me había enfrentado; peces grandes y peligrosos como tiburones y barracudas. En otras palabras, de sentirme como un pez grande y fuerte, mentalmente me comencé a sentir como uno pequeño e indefenso. La realidad es que, desde que recibí mi diploma de escuela superior, salí de lo que era una burbuja y me tocó entrar a un lugar donde el nivel de competitividad y el deseo de sobresalir era mayor.

Confieso que en un principio no se me hizo fácil. Me sentía asustada al pensar que quizás no podría adaptarme a esta nueva vida en el gran océano. Incluso me frustraba considerar que daba mi máximo esfuerzo, pero no era suficiente.

Este sentimiento abrumador duró varios días, hasta que me percaté de que no debía intimidarme por los peces grandes que me rodean. También fui aprendiendo que de eso trata la vida: el mundo está repleto de peces gigantescos que intentaran atacarnos, pero nos toca a nosotros defendernos. Esto quiere decir que no debemos sentarnos y quedarnos con los brazos cruzados, sino que hay que continuar asumiendo riesgos y enfrentando los retos con la intención de derrotarlos.

Es normal que nos sintamos ansiosos e incluso perdidos en este proceso de adaptación, pero no significa que no se puede superar. Siempre está la posibilidad de que fallemos en ciertos momentos, pero mientras que nuestro desempeño y esfuerzo sean firmes, seguiremos adelante y seremos invencibles.

Quizás ya no me encuentro en la pequeña burbuja donde estaba hace un año, pero eso no implica que no seré exitosa. Ahora me atrevo a decir que prefiero ser un pez pequeño en un gran océano, pues me llena de emoción pensar en todos los desafíos que, al vencerlos, me llenarán más de orgullo. En ocasiones no será fácil, pero tampoco imposible. Actualmente me encuentro en una posición donde compararme con otros no es una opción; debo enfocarme y dedicarme a encontrar lo que me apasiona para mi futuro. De tal forma, no importa cuántos tiburones intenten devorarme, sobreviviré y continuare siendo la majestuosa y distinguida anguila de siempre.