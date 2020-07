Ayuda o monopolio de la lengua de señas en Puerto Rico

Entre los años 1950 a 1960, debido a la necesidad de acceso comunicológico y de información, la profesión de interpretación de lengua de señas se inició de manera voluntaria y realizada por familiares y amigos de personas sordas. Muchos comienzan con la idea de “ayudar” a la comunidad sorda; otros desean convertirse en intérpretes o debido a su trabajo, piensan que les sería útil.

La lengua de señas para la comunidad sorda tiene un sentido de identidad. Hardin, Boone Blanshad, Kemmery, Appenzeller & Parker (2014) explican que existen varios factores que influyen en la creación de identidad del individuo con pérdida auditiva. Sin embargo, la comunidad de oyentes podría percibir la lengua de señas como algo interesante o hasta como una nueva carrera profesional. Como resultado, son más las personas que a diario obtienen conocimientos en lengua de señas; lengua que le pertenece a la comunidad sorda.

En la actualidad, Puerto Rico cuenta con varias instituciones educativas, organizaciones y/o personas que ofrecen talleres y cursos en diferentes niveles ante esta necesidad de capacitar personas conocedoras en la lengua de señas y el creciente interés por aprenderla. No obstante, no todos estos lugares o personas están avalados por el Consejo de Educación Superior y tampoco existe regulación para la enseñanza. Este aspecto es importante mencionarlo, ya que he logrado observar cómo diversas personas que finalizan los cursos deciden comenzar a impartir clases de señas y monetizan la lengua de la comunidad sorda. Posiblemente, muchos de aquellos que han obtenido una enseñanza por parte de una persona sorda sucesivamente comienzan a transformar el interés de ayuda por “intención” de inclusión entre la comunidad sorda y la oyente, enseñando y monetizando la lengua de señas. Además, hay que tener en cuenta que para ser un intérprete no simplemente es “mover las manos”. Depende de otras destrezas y el proceso de interpretación es uno altamente sofisticado, para codificar una lengua oral a una visual.

Un detalle particular de varios de estos cursos es la falta de educadores sordos para ofrecer la enseñanza de señas. ¿Estaremos apropiándonos de su lengua y comercializando? Entonces, cabe preguntarse cuál es el propósito de ofrecer estos cursos: ¿será monetario? ¿o será la creación de personas conocedoras de la lengua de señas o preparar intérpretes?

Estamos perdiendo de perspectiva la opinión y sentir de la comunidad sorda. Se han preguntado, ¿cuál es la opinión de las personas sordas acerca de la enseñanza de su lengua de señas? Ellos deberán tener diferentes opiniones acerca del porqué y cómo los oyentes aprenden su lengua y el propósito de enseñarla.

Existe una necesidad de formar más intérpretes profesionales en Puerto Rico. Debido a esto, la comunidad sorda es nuestra mejor carta de presentación; sus opiniones y experiencias se deben exponer, analizar, aplicar y respetar. Debemos proveer un espacio de inclusión a la comunidad sorda, pues el acto de comercializar la enseñanza de la lengua de señas podría ser observado como uno de opresión y monopolización de su lengua.