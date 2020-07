Bajar las contribuciones para incentivar el empleo

¿Cuál es el plan económico? ¿Cómo vamos a incentivar a la gente a trabajar? Estas son algunas de las múltiples preguntas que los puertorriqueños tenemos sobre la economía y el futuro de la isla.

En febrero de este año, el desempleo fue de 8.8%. Sin embargo, estos números inquietantes ocultan la severidad del problema histórico que ha enfrentado el mercado laboral boricua. La fórmula para calcular el desempleo toma la cantidad de personas empleadas y la divide por la cantidad de personas que están activamente buscando empleo. Esto significa que aquellas personas que prefieren subsistir bajo las ayudas económicas del gobierno no están contadas en el censo de desempleo, y el número de personas sin empleo es más alta de lo que se demuestra. Se tiene que establecer un método para estimular a los individuos capacitados para trabajar a pasar de la economía informal a la economía formal, para mejorar la tasa de participación laboral humillante que tiene Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En el país el 60% de la población es considerada desempleada. Esto no significa que no trabajan, sino que trabajan como parte de la economía informal mientras reciben los beneficios de desempleo. Muchos de ellos no están en esta situación porque prefieren ser mantenidos, sino que es una consecuencia del cargo tributario que tienen los residentes. Puerto Rico ya tiene un IVU del 11.5% (aunque para muchos productos y negocios actualmente está en 7%) que afecta mayormente a los de la clase media. Añada a esto las contribuciones a la propiedad, municipales y estatales, y a cualquiera se le van las ganas de trabajar.

Para desarrollar un plan para desarrollar la economía, hay que incentivar a ese 60% a entrar a la economía formal. Una manera de lograr esto es implementar un Crédito Contributivo de Ingreso, o EITC por sus iniciales en inglés (“Earned Income Tax Credit”). El propósito de este crédito contributivo es aliviar la carga tributaria a los contribuyentes en proporción a su ingreso. Por ejemplo, actualmente el crédito en Estados Unidos es $538 para una pareja casada sin hijos que ganan $21,710, y llega hasta un máximo de $6,660 para una pareja casada con tres hijos que gana $56,844. El ingreso y el crédito pueden variar, dependiendo si es una pareja casada o soltera, y cuántos hijos dependientes hay en el hogar. Un estudio del Negociado Nacional de Estudios Económicos (NBER) encontró que el EITC ha levantado a 22 millones de familias de la pobreza desde su implementación y representó el 60% del incremento de 8.7% en empleo de madres solteras entre 1984 y 1996.

PUBLICIDAD

Nuestros legisladores deben adoptar un sistema que alivie la carga contributiva a sus individuos y los incentive a trabajar. De esa manera reducimos la economía informal, el crimen y el número de individuos económicamente dependientes. Dejemos de imponer impuesto tras impuesto a los puertorriqueños y luego preguntar “ay, por qué se están yendo todos”. Enfoquemos en aliviar la carga contributiva para incentivar empleos y fomentar el estímulo económico que nos llevan prometiendo por décadas.