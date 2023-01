“Basura”

“Basura”. Así describió un reconocido “analista político” el “sobrante” de asfalto regalado por una empresa corrupta a candidatos del PNP en San Juan durante el proceso electoral del 2020. Según el “análisis” de este letrado, si la empresa no les regalaba el asfalto a estos políticos, tendría que echar el material a la basura. No le pareció necesario cuestionarse cómo a una empresa con casi $40 millones en contratos gubernamentales para asfaltar carreteras le “sobra” tanto material (mano de obra y maquinaria) o por qué no utilizarían dicho “sobrante” en el mismo municipio o proyecto que pagó por la obra.