Biden no gana Florida sin los puertorriqueños

Los puertorriqueños podrían darle Florida a Joseph Biden en las próximas elecciones presidenciales. Sería un gran regalo. En los pasados cien años, solo cuatro presidentes han sido electos luego de perder Florida. John F. Kennedy y Bill Clinton fueron los más recientes. Ningún republicano lo ha logrado desde 1924. Así que Donald Trump tiene que ganar el estado, sí o sí.

Biden también pues, para ser presidente sin ganar Florida, tendría que arrasar en el midwest, algo improbable. Por otro lado, Florida es importante pero también difícil de ganar, porque fluctúa en su preferencia partidista y porque se gana por poco margen. En 2000, la diferencia fue de apenas 0.01% a favor de George Bush.

Los puertorriqueños son importantes para Biden en Florida porque son muchos, son fieles y todos tienen ciudadanía. Componen casi 6% del total de votantes del estado y votan abrumadoramente por candidaturas presidenciales demócratas. Sin embargo, su tasa de participación es menor que la del hispano promedio y mucho menor que la de los cubanos, que votan por Trump. Biden necesita, no solo que los puertorriqueños lo apoyen, sino que voten. Obama lo consiguió la primera vez que compitió, pero no la segunda. Tampoco Hillary Clinton.

Se intenta presentar a Biden frente a Trump, como el contraste al negligente fanfarrón, que descarta la estadidad y que tira papel toalla para aliviarnos del huracán. En cambio, Biden nos halaga. Abre su gira de campaña nacional frente a una audiencia boricua, maniatada por una autoestima colonizada que ya ha normalizado el trato despectivo del actual presidente. Fuimos el opening act de su gran tour, con celebrities incluidos.

Llamó la atención su tímido apoyo a la estadidad, que no alcanzó a ser oficial en su programa de gobierno. Fue suficiente como para complacer a los estadistas, pero limitado como para no comprometerse. La prefiere, pero no la impulsa; más bien respeta nuestra decisión y se lava las manos. Planteó, además, generalidades de la Ley Promesa, de la paridad de fondos federales para Puerto Rico y de la reconstrucción de la isla. Por otro lado, no profundizó sobre la situación de la diáspora en Florida.

La clave radica en qué motivará a los puertorriqueños a votar y a preferir a Biden. Si toda la política es local, como reza el viejo adagio, su audiencia puertorriqueña se preocupa más de lo que sucede en Kissimmee que en San Juan, de la equidad racial en Florida, que del estatus de Puerto Rico, del Obamacare que del Plan Vital. Ahí se encuentra el problema, porque Trump conecta mejor con su base en Florida que Biden con la suya. Hasta vive ahí.

Más que convencer, Biden necesita entusiasmar a los votantes boricuas, que tradicionalmente ostentan un mediocre historial de participación. Solo un aumento significativo conseguirá que la diáspora boricua decida las elecciones en el Estado del Sol. Pero Biden no entusiasma y eso le puede costar las elecciones, porque Trump, por el contrario, fanatiza. Incluso podrían movilizarse más votantes para rechazar a Trump que para apoyar a Biden.