Biden, Puerto Rico, ciudadanía y nacionalidad

Nos resulta importante como pueblo entender por qué el candidato demócrata Joe Biden ha hecho unas ofertas tan abarcadoras para Puerto Rico, aunque aquí no se vota en las elecciones presidenciales.

Como candidato a presidente de Estados Unidos promete atender todo lo que estaría a su alcance con respecto a Puerto Rico: desde el trato igual en programas federales, hasta los fondos de recuperación, la Junta de Supervisión Fiscal y el status político de la isla.

El voto que Biden persigue atraer con esos compromisos programáticos es el de los puertorriqueños que residen en estados claves, entiéndase Florida y Pensilvania. Y la razón por la cual para atraer ese voto que reside allá tiene que hacer ofertas aquí se debe a la manera en que nuestra ciudadanía y nacionalidad se intersecan.

Los puertorriqueños son ciudadanos americanos que sufren discrimen y desigualdad no solo aquí sino a través de los Estados Unidos. No se les discrimina porque Puerto Rico sea una colonia, o un territorio, o por razón de poderes plenarios del Congreso. El maltrato lo sufren porque son hispanos.

La causa de ese discrimen es un sector de la mayoría blanca norteamericana que todavía no ha superado el racismo y la xenofobia. La relación política de Puerto Rico pudiese ser un vehículo por donde se canaliza ese discrimen, pero no es su causa, ni el cambio de status es su solución

Biden, como buen demócrata, detesta ese discrimen, le ofende el trato desigual. Forma parte de sus creencias fundamentales el dar la lucha porque todos los ciudadanos americanos sean tratados como iguales. Lo que él ofrece a Puerto Rico va ligado a su manera de ver a los Estados Unidos, al tipo de civilización que él desea para ese país, independientemente de nuestra preferencia de status.

Ahora bien, Biden está en la recta final de una campaña para la presidencia. Como el sistema es uno de acumular puntos (votos electorales) ganando estados, su esfuerzo en esta etapa se concentra casi completamente en ganar los estados llamados swing. Es decir, los que a veces votan demócrata y a veces republicano. Son los determinantes de la victoria de uno o del otro. Por tanto, no veremos a Biden visitando mucho aquellos estados que tiene asegurado (y por tanto los puntos de ese estado) y mucho menos donde no se vota (y no se acumulan puntos).

Los dos estados swing más importantes son Florida y Pensilvania. Entre los dos hay 49 votos electorales. (Para ubicarnos, Puerto Rico tendría siete, si fuese estado.) En ambos estados hay una nutrida población puertorriqueña, lo suficiente como para decidir la elección. En Pensilvania los puertorriqueños componen casi el 4% de la población. Trump lo ganó por 0.7%. En Florida la población puertorriqueña es 5.4%. Trump ganó por 1.2%.

Como hay más puertorriqueños en esos dos estados que el margen de victoria del 2016, ese voto vale mucho. Pero, ¿por qué algunas ofertas para Puerto Rico podrían impactar ese voto? Porque somos un solo pueblo. Somos el pueblo de Puerto Rico residiendo aquí y allá.

Pregúntense por qué Trump anuncia con fanfarria un acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes a menos de dos meses de las elecciones. Los judíos son el 3% del voto de la Florida. Ellos, como nosotros, son un pueblo. Ese votante judío de Florida está pendiente de lo que haga un presidente para Israel.

Igual sucede con el el puertorriqueño. Le importa más lo que se ofrezca a Puerto Rico que lo propuesto en general a Estados Unidos.

¿Somos, entonces, americanos? Recurro, como acostumbro, a citar a Luis Muñoz Marín. Él decía que somos americanos, sí; pero de cuerpo entero, de hemisferio entero. Por tanto, no hay contradicción entre ser ciudadano americano y sentirse puertorriqueño. Es cuestión de saberlo llevar.