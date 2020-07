Black Lives Matter, But Not in Puerto Rico

A través de la historia, existe una constante que persigue al ser humano en cada contorno y en cada instante de su existencia. La misma está tan arraigada en nuestro ser que ni siquiera estamos conscientes de su existencia. Se trata de un temor disfrazado de orgullo a lo propio, falsa superioridad y menosprecio o incluso, odio, frente a aquellos cuyos rasgos, costumbres y comportamientos se distancien o reten los nuestros. Ese sentimiento que nos acompaña y asecha es la intolerancia y el racismo. En lo que al racismo se refiere, las y los puertorriqueños hemos negado nuestra realidad para construir una falsa representación que pregonamos cual infame impostor. Cuando los Estados Unidos y el mundo reaccionaron con indignación ante el asesinato de George Floyd, Puerto Rico se hizo eco aparente del reclamo de erradicar el racismo en todas sus modalidades. Con prontitud, se escenificaron las manifestaciones de quienes hacen resistencia consuetudinaria y, con brío pintamos en amarillo entusiasta y en pleno Condado, la consigna: “Black lives matter” Pero la solidaridad fue corta en duración y expresión. Cuando menos se espera y en las circunstancias menos pensadas, se nos escapa el verdadero sentir que llevamos escondido y quedamos descubiertos en nuestra impostura. PUBLICIDAD En días recientes se hizo notable para gran parte de la “sensible” sociedad puertorriqueña una tendencia turística en desarrollo creciente. Nos referimos a la presencia de grupos de ciudadanos afroamericanos que visitan la isla con el propósito”‘imperdonable” de divertirse. Estos “sujetos”, de manera “ostentosa” y con vestimenta de “mal gusto”, caminan libremente por calles y centros comerciales. En la placita de Santurce, alguno de ellos o de ellas “osan” bailar, cantar y beber, orgullosos de su sensualidad y sin avergonzarse de su obesidad. Semejante proceder resultó demasiado ofensivo para una enardecida multitud de puertorriqueños “puros”, que con apasionada indignación, procedió a activar las redes sociales del odio a fin de poner coto a la conducta de tan “impresentable invasor”. No hubo epíteto que quedara fuera de alcance de los y las puertorriqueños para mofarnos y denigrar a tan “osados irruptores”. Resulta trágico que los puertorriqueños, un pueblo discriminado, como los es el afroamericano, de carácter similar en lo alegre y expresivo, con alta incidencia de obesidad y a quien también se le acusa de “vulgar”, en vez de manifestar entendimiento, liberalidad y receptividad hacia estos hermanos en el sufrimiento y en la marginación, nos develáramos tal cual somos, en nuestra mendacidad e insensibilidad. Pero, como aceptar nuestro prejuicio no sería admisible ni políticamente correcto, lo disimulamos bajo un clamor de detente, no a los afroamericanos, sino al turista y portador inclemente del virus del mal. Como habría de esperarse, una vez más, la resistencia consuetudinaria se hizo presente y en reclamo patriótico profiláctico exigió, cómo no, el cierre de nuestra frontera aeroportuaria. PUBLICIDAD ¿Cuán hipócritas podemos ser y cuán bajo podemos caer? Si bien entre este grupo de visitantes puede haber personas que exhiban comportamientos no aceptables, que inciden sobre los derechos e incluso, la seguridad de otras personas, el hecho cierto es que, en términos generales, su conducta es perfectamente legal y no es distinta de la que también exhiben muchos puertorriqueños en los Estados Unidos, por la cual también se nos critica y estigmatiza. Tampoco es distinta a la que los propios puertorriqueños exhibimos en nuestra propia isla y por la cual se ha llevado a proscribir el chinchorreo y hasta el compartir en barras y playas. Al fin y al cabo, se trata de visitantes legales, que como cualquier otro ser humano, intentan pasarla bien y disfrutar de un momento de esparcimiento, dejando a un lado - por un instante - las dificultades agobiantes de la vida diaria. Si en algún momento, algunos pocos se exceden y alteran la paz o desde la perspectiva sanitaria, incurren en conducta que incrementa los riesgos de contagio de la pandemia, el remedio no consiste en cerrarles el aeropuerto y proscribir su entrada y mucho menos denigrarles. Lo correcto es proceder como también se debe proceder cuando son los propios puertorriqueños los que incurren en la misma conducta. Esto es, hacer valer el ordenamiento, de manera que se respete la ley y se proteja al resto de la población. Pero esto tiene que hacerse reconociendo que los afroamericanos y demás personas que nos visitan son seres humanos, con dignidad propia y con derecho a compartir un mismo mundo, en el que hay que aprender a respetarnos, a tolerarnos y a saber apreciar las particularidades de cada quien, sin absurdas pretensiones xenofóbicas o de superioridad.