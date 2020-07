Boricua: ¿de la banda allá o de la banda acá?

Las crisis pueden propiciar el desarrollo de nuestros talentos y ayudar a crecernos ante las circunstancias. También pueden desatar lo peor de nuestros resentimientos y prejuicios. Ejemplo de esto son las reacciones respecto al movimiento de puertorriqueños entre los Estados Unidos y Puerto Rico, dentro del contexto del problema sanitario motivado por el COVID-19.

A modo de grito de guerra, ciertos sectores exigen el cierre del aeropuerto ante la amenaza de invasores externos, infestados del virus, que habrán de contagiar a la impoluta población isleña. La propia gobernadora se hizo eco de estos temores y con entusiasmo manifiesto anunció que solicitó a las agencias federales que cierren el espacio aéreo a los vuelos provenientes de Florida y Texas, por la gran concentración de puertorriqueños que allí residen.

Este tipo de reacción irreflexiva causa indignación. Las personas que llegan a Puerto Rico en estos momentos no son extranjeros ni extraterrestres, son puertorriqueños. ¿Por qué tanta animosidad y repulsión para con nosotros mismos? Si bien esas y esos puertorriqueños pueden provenir de estados con una incidencia alta de contagios, un problema idéntico, pero a la inversa ocurre cuando los puertorriqueños de la isla se trasladan hacia los Estados Unidos, pues las estadísticas indican que los números de entrada y salida de boricuas son muy similares.

PUBLICIDAD

Aun cuando obviáramos las limitaciones constituciones que establecen que todas las jurisdicciones sujetas a la autoridad federal de los Estados Unidos constituyen un solo mercado, libre de barreras discriminatorias a la circulación de ciudadanos y productos, no puede perderse de vista que Puerto Rico es una nación cuya población está segregada en dos espacios físicos: Puerto Rico y Estados Unidos.

En la isla residen alrededor de 3.2 millones de puertorriqueños y en los Estados Unidos otros 5.6 millones. Esto significa que dos terceras partes de nuestra población reside en los Estados Unidos. Entonces, es inevitable que entre los boricuas de la banda allá y los de la banda acá exista un circuito humano en movimiento, pues se trata de un mismo pueblo en encuentro continuo entre sus dos polos geográficos.

De la boca para afuera proclamamos que somos un solo pueblo y que todos somos puertorriqueños, pero la realidad es que, al menor descuido, se nos escapan resentimientos y prejuicios ocultos contra los hermanos que por razones diversas residen o han nacido en los Estados Unidos continentales.

A mediados de la década de lo sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, muchos puertorriqueños que habían emigrado al continente en las décadas de los cuarenta y cincuenta retornaron a su patria luego de su retiro, con su hijos y nietos. A ese grupo significativo de boricuas se les marcó con el calificativo de “nuyorican”. Irónicamente, el discrimen del que muchos fueron objeto en los Estados Unidos fue magnificado en la isla por sus propios compatriotas. Se le imputó, entre otras cosas, ser responsables del despunte en el trasiego y consumo de drogas, de la desvaloración a la autoridad y hasta del deterioro en el uso del castellano. De forma más racista y discriminatoria todavía se le menosprecio por la “ofensa” de haber adoptado e importado los patrones de conducta de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Aun con este desdén que muchos de sus hermanos boricuas le dispensaron, sus aportaciones en los campos de la música, el arte, el deporte y otros aspectos del quehacer social, incluyendo el académico, han sido extraordinarios e innegables.

PUBLICIDAD

Recientemente hemos presenciado otras vertientes de esta modalidad de xenofobia contra nosotros mismos. Cuando se acrecentó la crisis económica y se produjo la quiebra del gobierno, se propagó la consigna de “yo no me quito”, a la vez que se acusaba a los puertorriqueños que tuvieron que trasladarse a los Estados Unidos en busca de las oportunidades, de “quitados” y de ser una especie de traidores de la patria. Claro está, para recibir su ayuda y apoyo cuando nos afectaron huracanes y terremotos, no había problema, pues para eso sí éramos un mismo pueblo.

La última de estas vertientes es negarle o reconocerle la puertorriqueñidad a hermanos y hermanas boricuas que han logrado destacarse en los Estados Unidos y en el mundo, según los identifiquemos con nuestra ideología política. Esto incluye a Sonia Sotomayor, Gigi Fernández, Lin Manuel Miranda, Mónica Puig, Alexandria Ocasio Cortés, Jennifer López y Mark Anthony, entre otros.

La pregunta inevitable es: ¿cuán mezquinos y destructivos podemos ser contra nosotros mismos? ¿Cuán difícil se nos hace respetarnos y admitir como puertorriqueños nuestra propia diversidad, a fin de recibir y acoplar los talentos de los de aquí y de los de allá para trabajar en común un proyecto de pueblo? Como he mencionado en otras columnas, en este asunto, como en muchos otros, no hay que ir lejos para asignar culpas y responsabilidades, pues nuevamente, estas son solo nuestras.