Cambio real en la Procuraduría de las Mujeres

Cuando en la década de 1970 comenzaba la segunda ola de feminismos en Puerto Rico, dentro de las discusiones y presiones por equidad del momento, se aprobó en 1973 la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer. Era un organismo gubernamental que debía prestar atención particular a las políticas públicas de no discriminación por sexo, y promover normativas de igualdad y equidad hacia las mujeres. Esos organismos se multiplicaron en muchos países a partir 1975, cuando la ONU declaró el año Internacional de la Mujer. Gracias a esto se impulsó aún más y se aprobó la Reforma de Familia de 1976 en Puerto Rico. La Comisión no era una entidad independiente; estaba adscrita a la Oficina de la Gobernación.