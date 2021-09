Celebración del Día Mundial Contra la Rabia

En estos tiempos pandémicos, en que se trabaja el estudio y prevención de las enfermedades infecciosas bajo el concepto de Una Salud (en inglés “One Health”), donde los profesionales de la salud (médicos, epidemiólogos, veterinarios, etc.), la Academia (biólogos, microbiólogos, fisiólogos, etc.) y el Laboratorio Clínico (patólogos, inmunólogos, tecnólogos, etc.), aportan todos en conjunto, pausamos para recordar una enfermedad que ha estado con la humanidad por más de 4,000 años. Enfermedad que causa la muerte de cerca de 60,000 humanos al año en el mundo y muchas de estas muertes son niños. Esta enfermedad es causada por el virus de la rabia.