Chadwick Boseman: Con Propósito

Ha muerto de cáncer a los cuarenta y tres años el actor Chadwick Boseman. Será recordado por muchos en décadas venideras por haber resucitado en el cine mediante lúcidas interpretaciones, al pelotero Jackie Robinson, al abogado Thurgood Marshall, o al cantante James Brown.

Muchos otros lo recordarán como el rey de Wakanda en un filme magistral, “Black Panther”, en el cual un reino africano se yergue como el país más rico, apacible y avanzado del mundo, y en donde todos sus personajes representados por actores negros trituran el estereotipo de inferioridad de la raza negra, erigiendo a su personaje principal a la estatura del primer superhéroe negro del cine.

Pero más allá de las vívidas representaciones en el cine de personajes heroicos reales o de fabulaciones ejemplarizantes, está la vida y el ejemplo modelado de este egresado de la Universidad de Howard --luz y esperanza de la educación universitaria crítica e igualadora-- de quien una vez más, en el corto lapso de una vida breve, logra encontrar un propósito pletórico de significado y de libertad.

PUBLICIDAD

En mayo del 2018, a medio camino del movimiento Black Lives Matter, de regreso a su Alma Máter, cuando nadie sabía que el actor batallaba contra un cáncer de colon de nivel III, a Boseman le fue encomendado el discurso de graduación de Howard. Durante media hora de esplendor dialógico rememoró su carrera allí, las luchas estudiantiles en las que participó e incidencias de su experiencia universitaria fuera del salón de clases, donde como sabemos, radica el Aula Magna de toda verdadera universidad.

Reflexionó con los graduandos sobre el hoy y el futuro, sobre la importancia de impulsar los valores adquiridos en la respetada institución y sobre la necesidad de luchar por la igualdad y las condiciones de vida del hombre y la mujer negra. Comparó el esfuerzo de los graduandos con los que habría de exigirles la vida a partir de ese día. Los exhortó e inspiró a dar más, a ser y a hacer más, y a interrogarse en torno a qué es por lo que luchan.

Recordó que un día mientras caminaba por el patio de la institución se cruzó de frente con Muhammad Alí, y que este lo recibió con su habitual rápido movimiento de brazos y puños, a lo que él siguiéndole los pasos respondió. Boseman atribuye poéticamente a ese encuentro con el héroe, combativo en la arena boxística y en las luchas civiles, un simbolismo trascendente, a la manera de un mensaje para prepararse para las luchas venideras.

He leído este discurso y lo he escuchado esta noche, enterado de su fallecimiento. Es impecable en su arquitectura, en su lenguaje, en sus recursos retóricos, sencillez y en su riqueza oratoria. Sobre todo, el discurso de Boseman es un sutil mapa para una vida en lucha solidaria.

PUBLICIDAD

Traduzco libremente y transcribo sus últimos dos párrafos a falta de espacio.

“Clase graduanda, escúchenme en este día. Este día cuando ustedes han llegado al tope de la colina y están decidiendo sobre sus nuevos trabajos, nuevos pasos, carreras, adelantar su educación, ustedes debieran encontrar propósito, más que un trabajo o una carrera. El Propósito atraviesa disciplinas. El Propósito es un elemento esencial de ti. Es la razón por la cual estás en el planeta en este tiempo particular de la historia. Tu existencia misma está envuelta en las cosas por las cuales estás aquí para alcanzarlas. Lo que sea que escojas como carrera, recuerda que las luchas en su devenir solo están dirigidas a formarte para tu propósito. Cuando me atreví a desafiar al sistema que nos relega a ser víctimas y estereotipos sin un claro trasfondo histórico, sin esperanzas, ni talentos, cuando cuestioné esa forma de representarnos, otra vía se me abrió, la vía de mi destino.

“Cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se anteponga, Dios removerá a quien esté deteniéndote en esa puerta y pondrá a otro allí, que la abrirá para ti, si es lo que está dispuesto para ti. No sé cuál es tu futuro, pero si estás deseoso de tomar la vía dura, la más compleja, la que tiene al principio más fracasos que éxitos, la que ha probado al final que tiene más significado, más victoria, más gloria, entonces, no te arrepentirás. Ahora, este es tu tiempo. La luz de nuevas realizaciones brilla sobre ti hoy. El legado de la Universidad de Howard no estará en el dinero que vayas a ganar, mas sí en los desafíos que vayas a confrontar. Mientras comienzan sus caminos, empujen con orgullo y con propósito. Dios los bendiga. Los quiero, Howard. Howard para siempre”.

Dicen que el destino de toda estrella es apagarse. En la constelación humana, algunas están para seguir brillando con Propósito.