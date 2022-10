Ciclón de amor

Es el que ha brotado del manantial que habita en el corazón de cada hermano puertorriqueño luego del paso del feroz ciclón María. A casi dos semanas aún no resulta fácil captar la magnitud del desastre. La negación me quiere ganar, no es posible que mi patria tan herida tenga que atravesar esta nueva prueba que ha sacudido los cimientos de nuestras vidas. Busco y rebusco en las noticias aquellas que apacigüen la sensación que desde hace días se ha apoderado de mi pecho apretándolo fuertemente y que he tenido que atender como cada aspecto de la nueva vida post María.