Clemente: Orgullo y prejuicio

El libro de Jonah Winter, Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates, que fue censurado en Duval County, en el estado de Florida, apenas menciona uno de los tantos insultos a los que se tuvo que enfrentar el astro boricua: “Latino hothead”. Puede que fuera el epíteto más publicable para el público infantil al que se dirige el libro, pero el mote es a la vez la punta del iceberg de una batalla de columnistas deportivos que no sabían cómo lidiar con el orgullo y el prejuicio.