Combatir el parásito de la moral, una tarea urgente

Para el teórico de sistemas Niklas Luhmann, la tarea política principal de nuestros tiempos es combatir el parásito de la moral. Esto es, la forma en que el sistema moral pretende infiltrarse y controlar las comunicaciones que se emiten desde la diversidad de subsistemas de lo social (sistema político, sistema legal, sistema económico, etc).

La moralización de las comunicaciones tiene como efecto dirimir todo lo que acontece desde los códigos bueno/malo; estima/menosprecio, en un contexto en el que los problemas ya no pueden ser encerrados en categorías morales ni la sociedad puede integrarse moralmente.

Cuando lo político se llena de moral lo que impera, de lado y lado, es el esfuerzo por establecer una suerte de pensamiento único o bien la deseabilidad de que todos nos sintamos o pensemos igual, escribe Madeline Román. (Shutterstock)

El sistema moral opera fundamentando su punto de vista en el rechazo de opiniones distintas, por lo que la moral se vuelve cada vez más fanática. Habrá quien entienda que el parásito de la moral queda encarnado en el fundamentalismo religioso, pero lo cierto es que fundamentalismos hay muchos y muy diferentes, incluyendo toda suerte de fundamentalismos políticos. El problema se presenta cuando en una democracia algunos sectores empiezan a pensar que, no es que el adversario político tenga una posición distinta de la mía, sino que es un enemigo que encarna el Mal. El parásito de la moral infiltra igualmente las redes sociales, las cuales se convierten en cajas de resonancia moral (baste con que alguien active la condena moral para que ésta se viralice) y en un espacio donde el “postureo moral” es la orden del día. Es decir, las personas se autovaloran y se legitiman por el nivel de hostilidad con que censuran y cancelan los comportamientos o expresiones de otros.

Este control moral de las expresiones libres (las que sean) a través de la censura, la prohibición y la cancelación recorre todo el espectro político y no reconoce izquierdas o derechas. Lo vemos tanto en sectores ultraconservadores como en aquellos que se nombran a sí mismos liberales, radicales y/o de izquierda. Lo vemos operar en toda suerte de comunicaciones, sea que se trate de la condena moral de mujeres que no se acomodan al imaginario de “la buena madre” o de “la mujer virtuosa”, sea que se trate de la condena moral de aquellos que no suscriben lo que se impone como lo “políticamente correcto”, por ejemplo. Por donde quiera lo que vemos es el intento de imponer a la trágala una comunicación moral “x”. Cuando lo político se llena de moral lo que impera, de lado y lado, es el esfuerzo por establecer una suerte de pensamiento único o bien la deseabilidad de que todos nos sintamos o pensemos igual.

Los efectos devastadores del parásito de la moral para lo político se expresan también en una sobresimplificación de las conflictividades (el problema es que los gobernantes son malos, los administradores son malos, los hombres son malos, el opositor político es malo, los sectores criminalizados son malos…). Esta sobresimplificación imposibilita el reconocimiento de que lo político necesita del pensamiento estratégico/complejo y no del pensamiento simplista y maniqueo.

El filósofo español Fernando Savater propone distinguir entre ética y moral. La moral siempre tiene que ver con el deber ser, con una normativa impuesta a la observancia de todos, mientras que la ética tiene que ver con la responsabilidad del sujeto en su carácter singular de evaluar la moral de una época. Díria que la amenaza del parásito de la moral para lo político contemporáneo hace de esta evaluación una de carácter urgente e impostergable.