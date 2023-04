Confinados y universitarios: un encuentro en defensa de la familia

A mis queridas estudiantes del Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

En la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se celebró recientemente un Conversatorio con dos egresados del Programa de Estudios Universitarios para personas confinadas: Omayra Torres Sánchez y Miguel A. Nieves Domínguez. Una vez más se cumplió el deseo del profesor Fernando Picó, que los mundos de la universidad y la cárcel se encontraran, como escribió en su libro El día menos pensado.

Los derechos fundamentales de los hijos y las madres privadas de libertad no se reconocen en la reclusión, escribe Catherine Marsh Kennerley. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miguel nos recordó la nefasta impronta de la Mano Dura, el punitivismo que redunda en penas que rebasan las expectativas de vida y que impiden la rehabilitación. Nos habló de la Ley Número 88-2020, que permite suscribir acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que se promueva el fortalecimiento de las relaciones familiares de la población correccional. En su investigación encontró que ningún confinado se ha beneficiado de esta disposición y se asombró que nadie le habló de ella en su afán por reconectar con su hijo. La ley existe, dijo, pero no hay voluntad para cumplirla ni consecuencia, es letra muerta.

Por su parte, Omayra rememoró el inicio de sus estudios y el espacio que se le ofreció para poder reflexionar acerca del rol de las mujeres en nuestra sociedad, las opresiones que sufre en una sociedad patriarcal y cómo se exacerban en el encierro. Su trabajo académico expone la realidad del embarazo, la lactancia y la etapa postparto en la cárcel. Señaló que, aunque nuestra sociedad le asigna “un valor incalculable a la maternidad”, eso cambia cuando esa gestación y alumbramiento suceden en prisión. Pudo constatar, por experiencia propia, que los derechos fundamentales de los hijos y las madres privadas de libertad no se reconocen en la reclusión. Añadió que “no existe una política pública que sea sensible al género en la administración de servicios correccionales y es así que se reproducen viejos patrones que siguen discriminando a las mujeres”.

Omayra compartió que el dolor del desapego dejó heridas que sigue tratando de sanar. Nos contó que en estos días se encontró con una sumariada con cinco meses de embarazo que sufre hambre y frío en el encierro. “No dejemos que los muros de la prisión determinen el valor de las madres y sus hijos”, clamó. Omayra fue mi alumna, y aún me estremece recordar su relato del nacimiento y la separación de su hijo.

Por otro lado, la profesora Erika Fontánez señaló que estos encuentros eran cruciales para que los estudiantes que aspiran a ser abogados conocieran “a quienes sufren el derecho”. Explicó que muchas leyes incluyen cláusulas acerca de la disponibilidad de recursos para implantarlas. De entrada, quedan derrotadas por la falta de presupuesto, porque el país se rige por políticas neoliberales que con sus medidas de austeridad atentan contra la vida. “¿Cómo graduarse en derecho sin escuchar estas voces?”, inquirió Fontánez. ¿Cómo diplomarse sin prestarles atención? ¿cómo entender el país ignorando el dolor que se encierra en las prisiones?, pensé.

Un poeta privado de libertad escribió “quiero crear un hilo infinito para sanar esta gran lastimadura”. A ese filamento se unieron Omayra y Miguel llamándonos a ir más allá de los discursos trillados que envilecen a otros desde la superioridad moral, invitándonos a luchar por todas las familias y a comprender que el valor de la vida no puede determinarlo una reja.

El fundamentalismo religioso, bajo la consigna de “la defensa de la familia y los no nacidos”, violenta los derechos de quienes no se alinean con sus dudosos preceptos. Los reclamos y las propuestas de estos estudiantes para poder ser padres y madres nos sirven de ruta. Quedan en mi memoria las palabras de Miguel, quien haciéndose eco de la hermosa canción de León Gieco que pide a Dios que el dolor no le sea indiferente, pronunció la más noble y sabia de las aspiraciones: “que me desagrade, que aborrezca que le violen los derechos a cualquiera”.

