Una de las frases más utilizadas en el derecho es “se supone”. Esto se debe a que, muchas veces, las instituciones encargadas del funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico no siempre actúan de manera consistente con este. Se supone que los agentes del orden público no lleven a cabo registros irrazonables. Se supone que el gobierno no discrimine por razón de raza o sexo.