Corrupción y locura: ¿la fusión de agencias será la solución?

Es una locura pensar que el nivel de corrupción en Puerto Rico se ha reducido con el pasar de los años y la adopción de más y más leyes para atajarla. No ha habido un año en que no se destape un esquema de corrupción que envuelva a uno o más funcionarios públicos. El número de personas arrestadas y procesadas parecer ir en aumento, y ya no se limita a funcionarios poderosos o de alta visibilidad, sino que caen tanto el funcionario como sus ayudantes o empleados.

Cada vez que se descubre un nuevo esquema de corrupción, se busca legislar maneras para evitar que se repita, pero no nos damos cuenta de que la corrupción es como un virus capaz de mutar y adoptar nuevas formas de eludir las “vacunas” creadas para prevenir más contagio. Nada le detiene.

Tenemos que estar locos si creemos que con meramente fusionar tres agencias anti-corrupción encontraremos la solución mágica a este problema, escribe Manuel A. Quilichini. (Shutterstock)

Ahora vemos que hay una nueva vacuna, la propuesta por un grupo de legisladores que quieren crear una sola oficina que recoja las funciones de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), y la Oficina del Inspector General (OIG). La mega-agencia resultante, la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), pudiese tener un presupuesto combinado de $27 millones anuales, según el proyecto de ley.

No sé si la creación de esta colosal agencia de fiscalización tendría más éxito que sus partes individuales. En el proyecto se detalla cómo se nombraría el director de la OAIP, sus poderes y limitaciones, seguido por los poderes de la mega-agencia. Una lectura somera me hace pensar que estamos metiendo los poderes de las tres agencias en una batidora para sacar un nuevo producto, pero la realidad es que puede ser lo mismo con otro sabor.

Las medidas anticorrupción no han sido efectivas porque los políticos, funcionarios públicos y las empresas son muy creativos al momento de robarle al pueblo y buscan lagunas o vacíos en las leyes para perpetrar su crimen. Los corruptos parecen siempre estar un paso al frente de las autoridades. Esto me hace pensar en las palabras de Albert Einstein cuando dijo que “locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. Ciertamente tenemos que estar locos si creemos que con meramente fusionar tres agencias anti-corrupción encontraremos la solución mágica a este problema.

Algo que brilla por su ausencia en el proyecto de ley es la intervención ciudadana en la prevención y detección de la corrupción. Nosotros, las víctimas directas del pillaje, parece que no tenemos nada que hacer o decir, y debemos dejar en manos del gobierno protegernos, a pesar de que no ha funcionado en décadas. Es hora de que empoderemos al ciudadano común para combatir la corrupción.

El propuesto proyecto debe incorporar normas de transparencia y acceso a la información para los ciudadanos, en particular en lo referente a los contratos y su ejecución. Además, se debe facilitar el que el ciudadano pueda reportar potenciales actos de corrupción sin que se tomen represalias en su contra. Debemos educar a los ciudadanos para reconocer lo que es un acto corrupto y así pueda reportarlo.

Sin la participación ciudadana, me temo que cualquiera nueva iniciativa fracasará y la locura continuará.

