Creo que huelo a animal muerto y podrido

El coronavirus causa que de un 50% hasta un 80% de los pacientes experimenten anosmia, una pérdida del olfato. Conozco a alguien que padece de anosmia congénita y nunca se ha quejado, así que es posible sobrevivir sin olfato, especialmente si nunca se ha disfrutado del sentido del olor, y la persona no sabe lo que se está perdiendo.

Sin embargo, el problema podría ser mucho peor que simplemente perder el olfato, lo cual es algo temporero. La mayoría de los pacientes con COVID lo recuperan en una o dos semanas. Pero un 10% al 20% de los que experimentan este trastorno, pierden su sentido del olfato por mucho más tiempo, y cuando regresa, encuentran que sus favoritos, aromas familiares e incluso sus propios olores corporales han cambiado. Las papas fritas pueden oler a podrido. El café, a goma quemada. Y el chocolate a un producto químico. Otros perciben que su cuerpo huele a animal muerto podrido.

Esta condición, conocida como parosmia, es el resultado de señales alteradas entre las células ubicadas en la cavidad nasal encargadas de detectar olores, y la parte del cerebro donde se procesan e interpretan los mensajes de esos olores provenientes de la nariz.

La parosmia también ha ocurrido en pacientes con otras infecciones, incluyendo la influenza, pero esto ocurre considerablemente menos frecuente que en COVID-19.

Un misterio persistente sobre el coronavirus es cómo exactamente puede causar ciertos trastornos neurológicos, incluyendo la anosmia y otros como la persistente sensación conocida entre los pacientes como sentirse con “el cerebro nublado”.

Las posibles explicaciones para la pérdida del olfato incluyen la teoría de que el virus mata las neuronas olfativas de la nariz, o que el cuerpo, con tal de evitar que la infección llegue al cerebro destruye preventivamente ciertas vías de transmisión de señales, algo conocido como la teoría de “quemar el puente”, pero existe poca evidencia para respaldar estas hipótesis.

Un dato bien establecido es que el virus penetra nuestro cuerpo al reconocer una proteína clave conocida como el receptor ACE-2, presente en la nariz, pulmones y tracto intestinal. Recientemente, investigadores de varias universidades incluyendo Harvard, publicaron una serie de estudios en animales que indican que el receptor ACE-2 existe en la nariz pero no en las neuronas sensoriales olfativas. Sus experimentos con ratones mostraron que es más probable que el virus dañe unas células que le sirven de apoyo a las neuronas de la nariz capaces de detectar olores. Cuando las células que proveen sostén a esas neuronas se infectan, se produce inflamación, como forma de combatir el virus.

Si el daño a las células de sostén es mínimo, el paciente recupera su sentido del olfato rápidamente. Pero si se dañan muchas de estas células, las neuronas también pueden morir como espectadores inocentes del proceso inflamatorio, lo que conduce a la pérdida del olfato a largo plazo y eventualmente la parosmia.

“La gran duda era si el coronavirus ataca y mata directamente a las neuronas”, dijo el Dr. Sandeep R. Datta, neurobiólogo de Harvard. “La aparición generalizada de la parosmia refleja el hecho de que en algunos pacientes, las neuronas definitivamente están muriendo. Y la idea principal es que estas neuronas están siendo asesinadas a través de un mecanismo indirecto”. Se refiere él al mecanismo de inflamación.

La buena noticia sobre la parosmia es que esta es la primera señal de recuperación después de la anosmia, y esto indica que el sentido del olfato está retornando a la normalidad y el cuerpo está reparando el daño a los nervios causado por el virus.

Las neuronas olfativas dañadas o muertas pueden regenerar y restablecer un sentido del olfato a través de unas fibras transmisoras llamadas axones, que se conectan con el cerebro a través de aberturas en el cráneo.

Los científicos creen que la parosmia es el resultado del proceso iniciado cuando las nuevas neuronas olfativas comienzan a brotar y vuelven a reconectarse con el cerebro, donde los olores se procesan e interpretan. Este proceso se complica porque hay alrededor de 350 tipos de receptores nerviosos relacionados con la detección de olores, y el cerebro humano interpreta los olores como combinaciones de diferentes señales. Si la conexión que hacen con el cerebro no funciona bien, entonces las neuronas siguen reconectando hasta que les quede perfecto, pero mientras tanto las cosas no van a saber ni oler normalmente.

“Si este patrón de señales no está completo, el mensaje que recibe el cerebro no va a ser interpretable”, dijo la Dra. Nancy Rawson, una bióloga molecular del Instituto Monell en Filadelfia, que estudia el sentido del olfato. “Va a recuperar con una especie de percepción predeterminada. Y las percepciones predeterminadas son generalmente negativas... Si lo piensas en términos evolutivos, si se te deteriora el sentido del olfato, es más seguro para el cuerpo errar en el lado de algo que huele peligroso”. Esto serviría como mecanismo defensivo en contra de cualquier situación potencialmente dañina.

Ese hallazgo “sugiere que el manejo de la inflamación relacionada con el COVID podría ser una vía muy importante para la recuperación”, dijo el Dr. Datta, quien afirmó que esto refuerza la noción de que ese virus en sí no invade el cerebro. También esto sugiere que el uso de cortisona desde muy temprano en la enfermedad pueda evitar la parosmia post COVID, que en cierto sentido se asemeja a una tormenta de citoquinas pero en la nariz, en vez de los pulmones.

