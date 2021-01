Crisis y futuro: a reconstruir nuestro marco institucional

Lograr un mejor futuro para Puerto Rico no se logrará si únicamente nos limitamos a ver cuántos fondos federales podemos traer a la isla o cuantos privilegios logramos del gobierno federal. Esos fondos son importantes, particularmente en situaciones como las que hemos vivido en los pasados tres años, pero una sociedad no se construye de esa manera. Por eso, al considerar el futuro, Abraham Lincoln lo ha dicho mejor que nadie: “The best way to predict your future is to create it”. Eso es lo que no hemos logrado en Puerto Rico y, por esa razón, corremos el riesgo de que nuestro futuro sea uno que lo crearán los programas federales, los eventos naturales y la respuesta a estos y algunos otros eventos que surjan en el camino hacia ese futuro.