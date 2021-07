Cuba: Llegó la hora

Soy puertorriqueño, nacido en 1989 en San Juan, hijo de padres cubanos. Toda mi familia es cubana. Soy la primera generación que nació aquí. Tengo parientes en Cuba. He visitado a Cuba. He pernoctado en un hogar habanero común y corriente. He interactuado con cubanos dentro y fuera de Cuba, tanto revolucionarios como los más fervientes opositores del régimen. Tengo amigos cubanos que me cuentan sus realidades. Mis opiniones no son cuentos o teorías de libros. Puedo dar fe de las mismas, porque las vi con mis propios ojos, y me las han contado mis padres y amigos, como testigos de conocimiento.