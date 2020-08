De las primarias a las elecciones

El domingo de las primarias me preguntaron en un canal de televisión, ¿qué usted desea que suceda el día de hoy? Virando un poco la pregunta contesté, “que no sean cerradas”.

Gracias a Dios me complacieron. Esa noche y por las próximas 48 horas la Comisión Estatal de Elecciones dejó de informar el 20% de los colegios del PNP y el 26% en el PPD. Imagínese el lector qué hubiese sucedido si hubiesen sido cerradas.

Lo sucedido en agosto es una peligrosa negligencia en la administración electoral. Las candidaturas cerraron el 30 de diciembre de 2019. Las primarias estaban pautadas por ley para el 7 de junio de 2020. Por lo tanto, había que preparar las papeletas en abril o mayo.

La legislatura vino a aprobar la posposición de las primarias por dos meses el 4 de junio de 2020, por lo tanto, había que tener impresas las papeletas. Se ordenaron imprimir la primera semana de julio de 2020.

A pesar de que no era viable hacer los paquetes a tiempo se le siguió dando información incorrecta al país hasta el mismo día de las primarias.

Queda como un testimonio a nuestra historia democrática la devoción patriótica de los funcionarios de colegio del PNP y del PPD que acudieron ese día a riesgo de su salud a cumplir con su deber y en el 60% fueron engañados y tuvieron que regresar el domingo siguiente. Nuestro pueblo dio cátedra y no se registró ni un solo incidente entre miles de ciudadanos frustrados en su derecho a votar.

En las estadísticas aparecen 5,301 votos en blanco en el PNP y 1,899 en el PPD. Me es difícil entender un número tan alto de ciudadanos que arriesgando su salud y las filas vayan a votar en blanco en su primaria para gobernador.

La nueva Ley Electoral del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y la gobernadora Wanda Vázquez quitó el derecho centenario de los recuentos papeleta a papeleta. Otro elemento insostenible para no reconocer la primacía de la intención del elector. Si la papeleta tiene la intención clara del elector votando en el retrato del candidato o en el cuadrante entero y no cae en el rectángulo, no se cuenta según esta ley aprobada en contra de casos unánimes del Tribunal Supremo.

El presidente de la CEE trajo el tema de posponer las elecciones como argumento para justificar su estadía. ¡O sea, es mejor un incompetente probado!! El mismo que no imprimió las papeletas en todos estos meses y que aseguró que estarían en los colegios. Increíble.

Las reglas electorales no se cambian en medio de los procesos salvo imposibilidad. A 67 días de las elecciones no hay imposibilidad. La incompetencia crasa no es defensa, ni solución, sino el problema.

Hay una ley federal que ordena la elección del Comisionado Residente para el 3 de noviembre de 2020. El artículo de Alvin Padilla Babilonia en El Nuevo Día la describe con precisión. Entiendo que existe una alta probabilidad de que un tribunal sostenga esa fecha frente a cualquier iniciativa local.

Y no creo que a nadie se le ocurre tener dos elecciones en noviembre.

La agenda obligada para rescatar nuestro derecho al voto y la confianza del pueblo es a mi entender la siguiente:

1. Sustituir al presidente de la CEE.

2. Buscar consenso de un nuevo presidente con credibilidad, integridad y experiencia.

3. Suspender en parte o en totalidad la nueva ley electoral, que es responsable en gran medida del caos prevaleciente.

4. Acordar y darle riguroso cumplimiento a un plan de trabajo.

5. Buscar unidad de los partidos en las normas procesales que validen la confianza en los resultados y convoquen a la participación de nuestro pueblo.

Esa la agenda de Puerto Rico. Hechos, no palabras. La esencia de nuestro ser colectivo es su devoción al voto limpio y al resultado de unas elecciones respetuosas y respetadas.