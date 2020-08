De las primarias a las elecciones

Progresistas y populares dejaron claro en las urnas su preferencia para las elecciones generales de noviembre favoreciendo las candidaturas del ex comisionado Pedro Pierluisi y el alcalde Charlie Delgado. La distancia en votos de los ganadores sobre sus rivales no deja espacio a especulación, triunfaron con mayoría contundente entre los afiliados de sus respectivas colectividades.

Ahora el asunto pasa a manos del pueblo. De los que no votan en primarias. De los que tienen alguna identificación programática o ideológica con uno de los dos partidos principales, pero a la vez se sienten en libertad de conciencia para votar por aquel candidato que mejor les inspire confianza y despierte simpatía. Esos votos suman más que los que votaron este domingo pasado. Camino a la decisión 2020, ganarse en doce semanas la mayoría de esos electores sin ataduras, es el reto que tienen por delante Pierluisi y Delgado para llegar a Fortaleza.

Ese camino está preñado de peligro para ambos. A primera vista Delgado tiene el carril más despejado. La campaña de la primaria popular no fue tan sangrienta y dolorosa como la progresista y, por consiguiente, las heridas sanarán más pronto. En ese mundo político de grandes ligas de la gobernación, la candidatura de Delgado habla de renovación; derrotó a dos veteranos populares. Ahora tiene que descifrar la ruta de futuro que él representa dentro del rompecabezas ideológico de estatus político que impera en su partido. Si es soberanista o no, ¿qué es? That’s the question.

Pierluisi, primero que todo, tiene que unir su partido en respaldo a su candidatura. Esa tarea es urgente y monumental. La campaña dejó heridas profundas. El ambiente está explosivo por la arrogancia del triunfalismo político, con una gobernadora que no se dejará avasallar y estará en funciones hasta enero de 2021. Tiene además que sacudirse del pasado. El pueblo puertorriqueño – constituido por progresistas, populares, independentistas, simpatizantes de partidos emergentes y realengos – está herido y avergonzado por los eventos de corrupción que por décadas desprestigian nuestra gobernanza. Pierluisi tendrá que sacudirse de la sombra de los grandes intereses económicos que timonearon las decisiones del gobierno y de los cazadores de fortuna que en medio de la crisis y de la quiebra maniobraron favores y contratos. Hay que primero derrotar esas malas influencias para entonces derrotar en las elecciones al candidato popular.

Los partidos escogieron sus candidatos… ahora corresponde al pueblo elegirlos.