Dejen que se asiente el polvo

¿Qué falló en la estrategia de los que perdieron, y cuál fue el azar que tocó con su varita mágica a los que ganaron?

Los electores del PNP que se inclinaron por Pedro Pierluisi, nunca dejaron de ver a la gobernadora como una advenediza. Tal vez pensaron que el hecho de haber aterrizado en paracaídas, tras la huída de Ricardo Rosselló, la obligaba a mantener distancia. No era llegar y hacerse con el mando de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que su oponente llevaba años dando la batalla, y hasta hizo que lo juramentaran, pero lo sacaron por la oreja. Hubo quien no le perdonó eso a Wanda. En el subconsciente de los votantes estadistas su figura era difusa, no se la acababan de tragar.

Pedro Pierluisi tenía un largo historial de haber estado esperando con paciencia en la fila. A nadie le gusta que se le cuelen en la fila.

Aunque a veces se cuelen.

Miren a Charlie Delgado Altieri, que se adelantó dandoles codazos a Bhatia y a Carmen Yulín. ¿Y por qué los votantes en este caso avalaron a quien les birló el turno, muerto de la risa, a los otros dos? Pues porque los simpatizantes del Partido Popular cedieron a la nostalgia campesina de los tiempos idos, o algo así. A Bhatia, me parece, no lo tenían del todo claro. Era el cosmopolita que presumía de sus contactos en Washington, algo que, a estas alturas, con una Junta de Control Fiscal que es “el contacto”, y un enviado especial del presidente Trump, no tiene mucho sentido. En el caso de que se produjera un cambio en la Casa Blanca a partir de enero, nadie debe esperar que el nuevo mandatario retire a la Junta Fiscal. Biden respaldará la idea de que se quede hasta cuadrar los cuatro presupuestos.

En cuanto a la alcaldesa de San Juan, a estas horas debe saber que son peligrosas esas efervescencias puntuales, como las que la llevaron a convertirse en la figura de máxima repercusión después del huracán María, acaparando los medios en la Isla, pero también en los Estados Unidos. Siempre he pensado que a Carmen Yulín allá la utilizaron. Saltaba de programa en programa, recogía reconocimientos por el hecho de habérsele encarado a Trump, y hasta Sanders le dio un puesto importante en su campaña. ¿Y todo para qué? A la hora de la verdad, perdió un tiempo precioso que aquí le habría rendido más: la metrópoli no paga. ¿O es que acaso nadie notó que los que “la dejaron sola” fueron sus amigos del norte, que pudiendo apoyarla en estas primarias, optaron por hacerse los desentendidos?

Ya esto terminó. Vamos a las elecciones, que dicen los expertos que son inamovibles en lo que respecta al tres de noviembre. Pregunta que nadie ha contestado: ¿lo tienen todo cuadrado con los fondos para cubrir los gastos?

Lo digo porque hace poco, en un segmento del noticiario de Telemundo en el que entrevistaban a Héctor Luis Acevedo, Jorge Rivera Nieves le preguntó por el dinero, haciendo el típico gesto de frotar el dedo índice con el pulgar. Y Héctor Luis Acevedo dijo atropelladamente que sí, que sí, que la Junta había dado el dinero. Ahí terminó el segmento sin que nadie pudiera preguntarle que cuándo lo había dado.

Cierto es que hace tiempo asignó $9 millones para las elecciones generales, pero la Comisión Estatal de Elecciones presuntamente ha quemado buena parte de ellos y estaba pidiendo $14 millones más.

¿Existe ese efectivo a buen resguardo en una cuenta? Eso es lo primero que hay que contestar. Y en caso de que tengan que solicitarlo a la Junta: ¿cuánto estará dispuesto a dar ese organismo?

Pueden poner a diez expertos al frente de la Comisión. Si el dinero está, magnífico. Pero si no lo hay, si nadie garantiza que podrá pagarse esa nueva ronda de papeletas, y la logística de los camiones, entre otras muchas cosas, me parece que habrá que ver de dónde se saca. Al Congreso le va a dar igual que la comisionada llegue unos días después. ¿O pondrán ellos millones? Ésa es la interrogante cuando se asiente el polvo de las felicitaciones.

Dejen que se asiente.