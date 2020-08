Del árbol caído: un potencial desperdiciado

Si es maderable, del árbol caído se hacen pilones, reyes magos y muebles. Pero en Puerto Rico, de la caoba o el cedro que se cae hacemos más basura para nuestros vertederos. Esto refleja una grave falta de visión sobre desarrollo económico y protección ambiental.

Puerto Rico se encuentra en una limitada zona del planeta donde crecen árboles de maderas duras y preciosas. Agraciadamente nos hemos concientizado sobre la importancia de mantener a estos seres vivos y no caer en su explotación indiscriminada, como sucede en otros países. Sin embargo, el huracán María tumbó cientos de miles de árboles en Puerto Rico. Miles de ellos eran de esos que sirven para maderas, y cayeron en los patios de las casas o a la orilla de las carreteras. Obviamente, la primera tarea después del paso de una tormenta es limpiar y abrir camino para que el personal esencial pueda transitar, pero el haber entremezclado esos árboles maderables con los escombros que reembolsa el gobierno federal después de una catástrofe, fue un acto totalmente injustificado e innecesario.

PUBLICIDAD

No obstante, el problema del potencial desperdiciado de nuestros árboles maderables no se limita a la recuperación luego de un desastre. El Reglamento Número 25­ de Planificación, el cual establece la política pública en cuanto a corte, poda y forestación en Puerto Rico, requiere que se siembren dos árboles por cada uno que se elimine durante un proyecto de construcción o lotificación. Sin embargo, esa reglamentación ni siquiera incluye una definición para el término “árbol maderable” en su glosario. O sea, lo que significa esto es que nuestra política pública ni siquiera está consciente de lo que es un árbol con valor y potencial uso para maderas preciosas. No debe sorprendernos entonces que un majó o capá prieto caído, cortado o podado, inclusive con autorización del gobierno, termine en un vertedero en vez de en el taller de un artesano puertorriqueño.

Otra instancia en la que estamos convirtiendo en basura las maderas que, por su valor histórico y simbólico, podrían considerarse la joya de la corona, es cuando se dispone de las vigas de ausubo en las rehabilitaciones de propiedades históricas, especialmente en el Viejo San Juan. Queda a la merced del contratista quien, de buena fe, contactaría a algún artesano que vaya a rescatar esos maderos y los reutilice para tallar.

Los árboles son mágicos, como escribían Jack e Irene Delano. Debemos protegerlos, porque dependemos de ellos ahora más que nunca por el calentamiento global. Su corte o poda nunca debe ser caprichoso. Sin embargo, cuando se justifica como último recurso, luego de haber agotado todas las otras opciones, lo más sensato y armonioso con el ambiente es reutilizarlo como madera si sirve para ello.

PUBLICIDAD

La solución está en concientizar sobre lo que son árboles maderables y actualizar nuestra política pública para que sirva de puente entre los permisos de corte y poda del Departamento de Recursos Naturales, el Registro de artesanos de madera de Fomento Industrial, y los aserraderos que operan con los debidos permisos. La meta es buscar la reutilización de esta valiosa materia prima de una forma ordenada, balanceada y sustentable, para ayudar a mantener viva nuestra tradición artesanal, en vez de tirar a la basura este preciado regalo de nuestra tierra.