Desarrollismo gonzo

Las actas del juicio no mencionan el manuscrito. Pero uno puede imaginarse las páginas inéditas de aquella novela -sobre el Puerto Rico de finales de los años cincuenta- mal acomodada entre el gramo de cocaína, las dos onzas de marihuana, las treinta y nueve tabletas de LSD y la caja de cartuchos de dinamita pasados de fecha que encontró un sheriff en la casa del periodista Hunter S. Thompson, en Aspen. Y digo imagino porque -aunque el manuscrito en realidad no estaba allí, sino en un húmedo rancho de Colorado- a la novela le hubiera venido de maravilla que la encontraran dentro de los cartuchos de dinamita pasada de fecha: ¡mejor metáfora que esa ninguna! Publicada tardíamente en 1998 -y leída desde nuestra criptoeconomía actual- The Rum Diary es la postal lisérgica más certera del experimento de exención contributiva que venimos siendo desde los cincuenta.