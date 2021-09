Desde México: un pueblo firme a pesar de los terremotos

Acababa de llegar a México procedente de Puerto Rico. Eran casi las 8:30 de la noche cuando escuché a dos perros ladrando y pensé que peleaban. Enseguida sentí que me mareaba y me di cuenta que se trataba de un temblor que se hizo cada vez más fuerte y me pareció larguísimo.