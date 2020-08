Desenredando mitos y estrategias de estatus político

En 2001 don Noel Colón Martínez y el senador Eudaldo Báez Galib me invitaron a suscribir una resolución para crear la asamblea constitucional de estatus político. Contesté que no rechazaba ni descartaba ninguna propuesta dirigida a la descolonización de Puerto Rico y, para disgusto de mi partido, la firmé. Aquella iniciativa no prosperó, pero la idea siguió latente en la agenda del Colegio de Abogados, el Partido Popular y el movimiento independentista. Ahora la propuesta revive a iniciativa de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez.

Contrario al romance filosófico de Gardel, en el asunto del estatus político de Puerto Rico estos veinte años que pasaron de 2001 al 20, “no son nada”. ¡Ha pasado mucho! El Congreso que guarda la soberanía del Pueblo de Puerto Rico y la Corte Suprema que interpreta las leyes de la Unión desmantelaron la Constitución del llamado Estado Libre Asociado. Desde 2017 una Junta de Control Fiscal federal cuyos miembros designan el Congreso y el presidente de Estados Unidos, sobresee los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa y del gobernador electos por el Pueblo de Puerto Rico. De golpe y porrazo nos regresaron al crudo coloniaje de los cuatro siglos de soberanía española y del primer medio siglo de soberanía estadounidense.

En el curso de esos veinte años Puerto Rico se autoconvocó a las urnas en 2012 y 2017, con resultados que expresaron rechazo a la relación colonial y preferencia por la admisión como estado de la Unión. Ahora mismo estamos otra vez autoconvocados por mandato de la Asamblea Legislativa, para el 3 de noviembre próximo votar Sí o No a la Estadidad.

Revivir el asunto de la asamblea constitucional de estatus a días de ese nuevo referéndum es un burdo intento de sabotear el apoyo mayoritario que se anticipa tendrá la Estadidad. Huele a estrategia urdida en la mente conspiratoria del pasado comisionado y gobernador Aníbal Acevedo Vilá, con la entusiasta colaboración de la congresista Velázquez, para diluir la contundencia de una mayoría que dirá que sí. Sin escapatoria que desarticule la consulta o posibilidad de contaminar la papeleta con “ninguna de las anteriores”, se rebusca la escapatoria de una fórmula del pasado.

Teniendo como tiene votos suficientes para elegir la mayoría de sus miembros, el movimiento estadista no debe temer la asamblea constitucional; lo que debe es cuidarse de la tramoya maquiavélica de los que no tienen votos para prevalecer.