Despertar boricua antirracista: logros y retos 2021

Sobre este columnista

Antropóloga y Profesora en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Ha enseñado en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad de Iowa , en Brandeis University y en la Universidad de Puerto Rico. Durante ocho años (2003- 2011) fungió como Directora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey. Sus intereses de investigación giran el torno al tema de la identidad racial y el racismo en el Caribe con énfasis en Puerto Rico. Es autora de dos libros : “Arrancando Mitos de Raiz: Guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico ” (Editorial Educadora Emergente 2013) y “Scripts of Blackness: Cultural Nationalism and US Colonialism in Puerto Rico” (University of Illinois Press 2015) premiado por la asociación de estudios puertorriqueños en el 2016.