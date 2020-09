Diálogos mortuorios en el mármol de Santa Catalina

“En Puerto Rico, nada es ficción”.

Nota de cautela:

Los diálogos reproducidos aquí son imaginarios, los personajes no. Las líneas de argumentación deben coincidir con algunos de los diálogos reales.

De un plumazo dispusieron como si se tratase de bagazo de los dos “task forces”. Tanta lealtad a la gobernadora inelecta, y rechazada por su partido en primarias, no sirvió de mucho. Como tampoco su descrédito paulatino cuando tragaban gordo dándole la espalda a la ciencia, los presuntos salubristas; o en el caso de los “económicos”, cuando se desvivían por situar la economía por encima de la salud.

Dios castiga sin fuete y sin vara, decían las abuelas. Que lo digan los desechados.

PUBLICIDAD

En Fortaleza, donde también hay mármol, el secretario de Salud ha debido argumentar: “Gobernadora, para lo que da la vaca, que se la chupe el becerro”. “Ya casi nadie nos cree los enredos y balbuceos explicando por qué ya no hacen falta las pruebas, por qué hay un sistema fuerte de rastreo municipal, aunque sean pocos los municipios; o por qué, lo del aeropuerto, por más que lo neguemos, no dio pie con bola”.

El secretario de Seguridad Pública pudo haber señalado: “Gobernadora: no tenemos autoridad, ni personal para administrar las restricciones de sus órdenes. La poca fe de la gente en nosotros que venía quedando, ha desaparecido. Piensan seguramente que las órdenes ejecutivas que usted dicta están hechas para hacernos quedar en ridículo. Los agentes están como agua para chocolate con usted. De hecho, casi ninguno votó por usted”.

El secretario del Trabajo probablemente argumentó a rajatabla: “Gobernadora, como están las cosas quedan 238 millones en el fideicomiso de desempleo para Puerto Rico. Ahora mismo, hemos dejado arrollados a casi 100,000 solicitantes, hemos manejado erróneamente decenas de miles de solicitudes, en otros casos, la información confidencial de la gente ha parado en los zafacones. Seguimos enviando los cheques a ‘la misma’, y para colmo, tenemos una regadera de fraudes donde lo próximo es que aparezcan niños escuchas recibiendo el PUA. Acabe de abrir la economía, que pronto no vamos a poder siquiera emitir un cheque incorrectamente”.

“Gobernadora”, debe haber elevado el tono de su voz la directora de Turismo, “soy una víctima del COVID. De hecho, planes siniestros afloran para el cincuentenario de nuestra Compañía, probablemente la desaparezcan. Si no abre la economía rápido, esa gente vendrá a buscar y llevarse para sus embelecos privatizados los chavos públicos del Turismo. No tienen de dónde arañar. Nos van a matar”.

PUBLICIDAD

Un señor con lazo comenzó a hablar de los “devices”. Pudo haber sido, quizás, no lo sabemos tampoco, el secretario de Educación, quien ha hecho el ridículo en el tema de las computadoras y de los módulos que no le han llegado al día de hoy a la inmensa mayoría de los estudiantes. “Gobernadora: Los niños de Educación están encerrados en sus casas. La mayor parte va camino a pasar de grado de nuevo sin tomar clases. Cuando los graduemos de Escuela Superior van a tener problemas para entrar a la Universidad. Abra la economía, para que los padres puedan ir a buscar los trabajos aunque no los haya. Después de todo, los más en riesgo no son los niños, son sus padres y abuelos, y como de 30 a 40 mil adultos si finalmente en consonancia con abrir la economía, abrimos las escuelas. Además, cambiaremos de punto focal, antes que vuelvan los padres de educación especial, que tienen sobradas razones para estar desesperados”.

Un vendedor de autos y un dueño de restaurantes escuchaban atentamente este diálogo imaginado en el cual la resignación, tirar la toalla y un pesimismo implícito exudaba de los dialogantes.

Ninguno habló de los peligros, de los grandes intereses. Ninguno de los interlocutores se atrevió a hablar de la difunta campaña. Nadie mencionó que la víspera, el día 9 de septiembre, fue el día en que se registró el mayor número de contagios. Pobres “task forces” desahuciados de ese modo.

Los “task forces” disueltos se quedarán en capilla ardiente. Después de todo en el reino de la improvisación y del pa’lante y pa’trás, cualquier cosa vale. Todo es mortuorio, política y gubernamentalmente hablando en Santa Catalina, donde el mármol embriaga y anestesia.