Aprovecho el título de una película mexicana de los años cincuenta, protagonizada por el cómico Resortes, para titular esta reflexión.

Yo creo que en ningún país del mundo se está hablando tanto de comunismo como se habla actualmente en Puerto Rico.

Es como si el comunismo se hubiera inventado ayer. Y el comunismo murió. A lo mejor en el futuro viene otra cosa, un neocomunismo o neomarxismo pero por ahora, no es que el comunismo esté pasando por horas bajas, es que es un cadáver.

En Venezuela nadie habla de comunismo. Si acaso de revolución bolivariana, y ya ven como están las cosas. En Nicaragua, como decía hace poco Dora María Téllez, la legendaria Comandante Dos, lo que existe es orteguismo. Ortega es un dictadorzuelo, ni siquiera un dictador, y su mujer, Rosario Murillo, una alunada, por no decir una orate que precisaría de una camisa de fuerza.

De Cuba, ¿qué se puede decir que no sepamos? Los pocos rezagos de fe que le quedaban a ese pobre pueblo se esfumaron en noviembre de 2016, cuando, tras la muerte de Fidel Castro, el poder fue asumido por una camarilla militar corrupta que está sacando dinero del país, a paletadas además. Hundido en la miseria, con la gente moviéndose entre montañas de basura, viviendo en unas condiciones de salud deplorables en las que falta todo, todo, a nadie se le ocurre hablar del futuro del comunismo allí.

Un millón de cubanos ha huido de la isla en los últimos tres años y se ignoran las cifras de las muertes por epidemias, porque al no haber prensa que investigue, los datos se ocultan. Los medicamentos de primera necesidad son ofertados clandestinamente en la calle, a precios astronómicos cuando aparecen, y quien sabe si adulterados. Y para colmo, los hijos o amigos de dirigentes “históricos”, se dedican a abrir bares cuyos tragos solo pueden pagar los extranjeros, quienes también negocian abiertamente con los proxenetas, a veces los propios dueños del establecimiento. La prostitución está por la libre.

En esas circunstancias, y con esos ejemplos, lo del comunismo aquí es una falacia. El último gran socialista verdadero, coherente con sus principios, que fue Juan Mari Bras, murió hace 14 años. Afortunadamente, no llegó a amargarse la vida con la visión del desbarajuste en los pueblos que antaño admiró.

En el Partido Independentista, que yo sepa, no hay comunistas. Uno se reúne y se retrata con quien le da la gana y eso no demuestra que sea igual que el que está al lado en la foto. Donde si hay una especie de “marxismo de cajita”, muy primitivo, muy atrofiado, es en el Movimiento Victoria Ciudadana.

Y lo digo porque los he leído, sobre todo en una revistilla digital, soñolienta y casposa, donde hablan del proletariado en Puerto Rico —¿qué proletariado, criaturas?— y se refieren desdeñosamente a los periódicos y a los canales de televisión, a los que ahora acuden con el rabo entre las piernas, como “la prensa corporativa”.

Pues aguántense, porque no hay nada más corporativo que las redes sociales, y todos ellos se empujan por sobresalir en las redes.

Hubo uno de esos “marxistas de cajita” que tomó una fotografía de un banco rodeado de tormenteras y le puso este inefable calce: “Este pueblo puso al Banco Popular tras las rejas”.

¿Ustedes creen que eso es seriedad, inteligencia política? No pongo aquí su nombre porque no es candidato a nada —o sea, no le tendremos que pagar un sueldo de nuestros bolsillos—, aunque tiene algún pariente que sí va a por un curul en la legislatura.

Otro que sí es candidato, y al que pagamos su sueldo y los privilegios capitolinos, es el senador Rafael Bernabe, y este hombre ha afirmado textualmente que: “Como socialista, cuando tengo la oportunidad y la ocasión explico por qué estoy en contra del capitalismo. Creo que tenemos que abolir el capitalismo para resolver nuestros problemas fundamentales”.

Pues sí, abolamos, abolamos. Lo que pasa es que cuando se tienen dos años de estudio intenso del marxismo, día tras día, con lectura y análisis de “El Capital”, capítulo por capítulo (algo que no tienen ellos), cualquiera sabe que las condiciones objetivas están por el suelo y que lo que viene por ahí es una ruptura de modelos que, si alcanzamos a verla, que no lo creo, nos va dejar fritos. Para decirlo con un lugar común: si Marx y Engels se levantaran de la tumba, volverían a tirarse en ella de cabeza.

Engels precisamente dijo que renegar de las ideas “era como renegar de la propia madre”. Y miren que él adoraba a su mamá. En un momento dado, Engels afirmó que “Si no fuera por mi madre… no se me ocurriría hacer la más mínima concesión a mi despótico padre”. Y con esa fe, y el odio al padre, mantuvo económicamente a Marx, que le llevaba dos años, mientras este escribía “El Capital”.

Dicho todo esto, me permito recordar la respuesta de Bernabe a una pregunta que le hiciera el periodista Ed Morales sobre si consideraba que estaba entre los más a la izquierda del Movimiento Victoria Ciudadana: “Soy el más a la izquierda —presumió Bernabe—. No hay nadie a mi izquierda. Hay un gran abismo. No hay nada. Si vas a la izquierda de mí, estás muerto”.

Qué fuerte. ¿Y quién va a querer morirse estando a la izquierda de nadie?