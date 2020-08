Discrimen presidencial contra Puerto Rico

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) envió su respuesta a la petición que le hiciera el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se autorizara el uso de $2.5 millones para llevar a cabo el referéndum calendarizado para el día de las elecciones.

En dicho referéndum nos enfrentaremos a la pregunta de si deseamos que Puerto Rico se convierta en estado de la unión americana. Esta pregunta solo tiene una de dos posibles contestaciones. Aquellos que, como yo, creemos que Puerto Rico se debe convertir en el estado 51, votaremos que “sí”. Todo el que, por las razones que sean, no cree que debemos ser estado, tendrá la oportunidad de votar “no”.

Con relación a la respuesta de USDOJ, sí estoy molesta, pero no sorprendida. El presidente Donald Trump ha sido bien claro en su opinión sobre todos aquellos que no nos parecemos a él. De el USDOJ haber autorizado el referéndum, y la alternativa del “sí” obtener la mayoría de lo votos, hubieran tenido que respetar nuestra voluntad y estoy segura de que, bajo la presidencia de Trump, el ejecutivo federal no se arriesgaría a eso.

PUBLICIDAD

Esa es mi interpretación, pero lo que comparto a continuación son hechos. El USDOJ pasó por desapercibida información importante al tomar su determinación y la fundamenta en tres argumentos, entre otros. Uno su alegación de que no se le dio suficiente tiempo para evaluar la información. Puedo estar de acuerdo en parte con ese argumento. Más adelante explico por qué.

Además, argumenta que en Puerto Rico no hemos rechazado el estatus actual y que se debieron incluir otras opciones. Les recuerdo que en 2012, con una participación de 78% de los electores, el 54% de nosotros rechazamos mantenernos como territorio. Y, antes de esa clara voluntad del pueblo puertorriqueño, en el informe del Task Force de Casa Blanca de 2003, se dejó claro que solo hay dos opciones de estatus permanentes no territoriales: estadidad e independencia. Luego en 2005, a pesar de que se establece que pueden ser tres opciones de estatus para Puerto Rico, incluyendo el actual territorio, se aclara que esta última opción siempre estará sujeta a modificaciones futuras del Congreso, conforme a la Cláusula Territorial.

El USDOJ, bajo la administración de Trump, ignoró que el referéndum busca resolver el estatus. Ignoró que, conforme lo dicho en esos informes, incluir el territorio actual no resolvería el asunto. Ignoró el resultado del evento electoral de 2012 con una participación bien alta y con una opción vencedora por una clara mayoría.

Pero, más allá, el USDOJ ignoró e incumplió con la ley. Dicha decisión refleja que su negativa es más el resultado de la visión discriminatoria del presidente, que del análisis del asunto del estatus de Puerto Rico y nuestro derecho a decidir.

PUBLICIDAD

Tan reciente como el 3 de junio de 2019, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes presentó su informe al proyecto de asignaciones para 2020. En este menciona la aprobación de fondos que en 2014 tenía el propósito de que el USDOJ supervisara y administrara un plebiscito para “resolver el estatus político futuro de Puerto Rico”. Y, ante esto, concluye que la opción del ELA o territorio se debe excluir de todo plebiscito futuro porque no permite resolver el estatus. Añade que, en 45 días, el USDOJ le deberá proveer, y a la CEE, un informe sobre las versiones aceptables de los materiales para la educación de los electores, los formatos de la papeleta del plebiscito y otros materiales que le permitirían obligar estos fondos para un plebiscito futuro. El USDOJ nunca cumplió con este mandato de ley, pero hoy se queja de que Puerto Rico le dio poco tiempo para evaluar.

El ánimo de la administración Trump es obvio. Pero, como estadista, seguiré peleando por nuestro derecho a la igualdad. Confío que el que espero se convierta en próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actuará con firmeza para, junto al pueblo puertorriqueño, poner fin a esta situación.