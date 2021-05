Don Carlos Romero Barceló: el tiempo nos traicionó

¡Se nos quedó el libro! Qué honor tan grande cuando hace apenas unas semanas me llamó para proponerme escribir un libro sobre usted. No sobre leyes ni logros, ni de que bajo su administración no creció la deuda pública, sino sobre usted. Me sorprendió la propuesta, pero por supuesto le dije que sí.