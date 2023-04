Donald Trump imputado por un delito clase E

La acusación del expresidente Donald Trump imputándole la violación de leyes penales del estado de Nueva York es un hecho sin precedentes. Por eso, es menester exponer brevemente cómo funciona el sistema judicial de ese estado y qué ocurre desde que una persona es persona es acusada hasta que concluye el caso.

En primer lugar, la forma como el estado de Nueva York organiza su sistema judicial puede causar confusión. El equivalente al Tribunal de Primera Instancia del Estado de Nueva York se llama Tribunal Supremo. Contrario a la mayoría de los estados y países, el Tribunal Supremo de Nueva York no es un tribunal de última instancia. Los jueces de ese tribunal, llamados “Justices,” son electos en un proceso político-partidista. Ocupan el cargo por 14 años.

También existen otros tribunales de primera instancia, entre ellos “County Courts” y “District Courts”, cuyos jueces también son electos. El tribunal intermedio que atiende las apelaciones de apelaciones del estado se llama “New York Supreme Court, Appellate Division”. El estado está dividido en cuatro departamentos de apelación. Estos jueces son nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado por un término de cinco años. Se seleccionan de los “Justices” del Tribunal Supremo del estado. El tribunal de última instancia se llama New York Court of Appeals. Estos cuyos jueces son nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado por un término de 14 años.

Donald Trump es acusado de 34 delitos graves

Former President Donald Trump arrives at court, Tuesday, April 4, 2023, in New York. Trump is set to appear in a New York City courtroom on charges related to falsifying business records in a hush money investigation, the first president ever to be charged with a crime. (AP Photo/Mary Altaffer) (The Associated Press)

Quién es quien en la acusación contra Donald Trump

Los delitos están clasificados en graves y menos graves. En Nueva York los delitos menos graves en aquellos cuya pena de prisión son de un año hacia abajo. Se clasifican en Clase A, Clase B y “Unclassified”. Clase A tiene hasta un año de prisión, Clase B hasta 3 meses y “Unclassified” hasta tres años de probatoria. Los delitos graves se clasifican dependiendo de su severidad en A-I, A-II, B, C, D y E, de manera que A-I y A-II tienen las mayores penas, incluyendo cadena perpetua, B hasta 25 años de prisión, C hasta 15 años, D hasta 7 años y E hasta 4 años de prisión.

En Nueva York los casos criminales son procesados por el “Office of the New York State Attorney General”. El caso contra Trump está a cargo del Fiscal de Distrito de Manhattan. Al igual que los jueces de primera instancia de ese estado, el fiscal de distrito y su jefa, la Attorney General del estado, fueron electos en un proceso político-partidista.

El 30 de marzo de 2023 un gran jurado de Manhattan autorizó 34 acusaciones por falsificación de récord de negocios en primer grado en contra del expresidente Trump, lo que es un delito grave clase E. Lo ocurrido el 4 de abril de 2023 es un acto rutinario de lectura de acusación (arraignment).

Trump se declaró no culpable, lo cual es usual en ese tipo de vista. Se le dejó libre sin fianza bajo su propio reconocimiento que tiene que asistir a los procedimientos. Para efectos judiciales constituye el comienzo del caso que tomará meses, probablemente más de un año en resolverse. Corresponde a la fiscalía probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Ahora comenzará el proceso de descubrimiento de prueba y una litigación de la defensa tratando de desestimar los cargos.

En muchas ocasiones, los casos que imputan delito grave comienzan en el tribunal mediante una acusación (indictment) expedida por un gran jurado, que fue lo que ocurrió con Trump. Un gran jurado es un grupo de 23 personas que autorizan a un fiscal a acusar a una persona. Una vez la persona es instruida de cargos, tiene derecho a que se le considere para una fianza, un depósito en garantía de su comparecencia a todas las etapas del proceso. Al igual que en Puerto Rico, las personas acusadas tienen derecho a la presunción de inocencia, juicio por jurado unánime, confrontar la prueba en su contra y presentar prueba a su favor. El jurado que determina la inocencia o culpabilidad de una persona es un jurado de 12 personas distintas al gran jurado. Su función se limita a emitir el veredicto. El juez siempre controlará el procedimiento. La mayoría de los casos, al igual que en Puerto Rico y en los tribunales federales, concluyen en negociaciones entra la fiscalía y la defensa.

