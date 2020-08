Asamblea Constitucional: dos aspectos problemáticos de la medida de Velázquez

Ante un Congreso inatento en temporada pre-electoral, la representante Nydia Velázquez ha presentado una medida de status. Se destacan dos aspectos. El primero es que recomienda el mecanismo de la convención de status. El segundo es que requiere que las opciones sean fuera de la Cláusula Territorial. Examinemos ambos.

Nadie sabe lo que es eso de una convención de status. Ciertamente hay personas que dan descripciones detalladas de lo que sería. Pero cada uno lo explica diferente. Si cada cual tiene su propia versión de lo que es eso, nadie realmente sabe lo que es. Para que algo sea, tiene que haber un consenso mínimo de qué rayos es. Aquí no lo hay.

Para el Colegio de Abogados de Puerto Rico y para mí, una convención de status no sería legítima por mera legislación como Velázquez propone. Para constituirse como un cuerpo autorizado por el pueblo de Puerto Rico para encaminar una decisión sobre su futuro, esa convención la debería convocar el pueblo de Puerto Rico directamente por referéndum.

Antes todos pensaban así. Pero ahora hay algunos grupos dentro del Partido Popular Democrático y en el Partido Independentista Puertorriqueño que entienden que el destino de Puerto Rico como pueblo lo puede decidir una mayoría simple de la Legislatura de turno, un cuerpo legislativo que bajo nuestro sistema electoral no es un reflejo proporcional de las preferencias del pueblo.

Aquí un partido puede ganar sobre el otro por solo el 3% de los votos y obtener dos terceras partes de la Legislatura. Bajo la medida de Velázquez esos legisladores decidirían cómo se escogen los delegados a la convención. Y si en algo no existe consenso alguno es en un mecanismo de selección de delegados.

A los independentistas no les gusta que se escojan por distrito pues no tienen suficientes votos para elegir delegados en ninguno. Su preferencia es que sea proporcional. Pero eso no le gusta a las opciones principales, pues podría dar un poder decisivo y por ende desproporcional a los independentistas.

Se me olvida que en eso de los delegados hay quien propone que se garantice la presencia de miembros la sociedad civil, algo que tampoco se sabe con certeza qué realmente es, ni cómo alguien se hace representante de ella. Más bien sucede por auto-proclamación.

En cuanto a lo de que las opciones sean fuera de la Cláusula Territorial, estamos entrando en la dimensión del populismo. Se ha convertido en un mantra eso de “no colonial, no territorial”, olvidándonos de la función que llena un status político para una sociedad. Lo he dicho antes y lo aprendí de Muñoz Marín: el status es para servirle al pueblo, no el pueblo para servirle al status. Cuando nos dejamos arrastrar por un estribillo, encadenamos nuestro pensamiento.

Hablar de “fuera de la Cláusula Territorial” es ignorar la lectura que le dio a dicha cláusula la jueza Sonia Sotomayor en su opinión concurrente en el caso de Aurelius. Allí reconoció que el Congreso puede renunciar parcialmente a sus poderes bajo la Cláusula Territorial. Si lo hizo totalmente al reconocerle la independencia a las Filipinas, lo puede hacer parcialmente en cuanto a Puerto Rico. Concluye la jueza que eso fue lo que sucedió al crearse el Estado Libre Asociado. Lo que falta es que lo reconozca.

No es Puerto Rico el que tiene que concebirse “fuera de la Cláusula Territorial”. Es el Congreso el que tiene que reconocer que ha renunciado a poderes bajo dicha cláusula. Ya la puertorriqueña sentada en el Tribunal Supremo ha señalado el camino, ahora a las puertorriqueñas en el Congreso les corresponde hacer lo propio.