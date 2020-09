Dos niñas en California, decenas de miles aquí

Sentadas en la acera, con sus mascarillas puestas, frente a un establecimiento de comida rápida, con sus computadoras en la falda están dos niñas, pescando la internet para poder tomar sus clases de escuela primaria.

Son parte de los cincuenta millones de niños sin acceso o con acceso precario a la internet que según estudios afecta a millones de hogares en Estados Unidos. La escuela a distancia provocada por los esfuerzos de contener el contagio del COVID-19 ha develado otra de las grandes barreras que dicta la falta de medios o de acceso: la desigualdad y la inequidad impuesta trágicamente por razones de origen, raza o condición social, entre otras.

Tendría ejemplos en Puerto Rico de sobra, iguales y más cercanos, pero he querido comenzar con este, porque irónicamente, estas niñas sin internet en casa viven a 45 minutos del llamado Silicon Valley en California, la capital mundial de la informática.

Que haya allí en California millones de niños sin acceso a la internet provoca una vergüenza ajena profunda, igualada solo por la que siento ante el vértigo que produce en Puerto Rico un departamento de embrutecimiento y maltrato que lleva el nombre de Departamento de Educación y que perdió la señal hace tiempo.

La población estudiantil que recibe alegadamente los frutos del Departamento de Educación se ha reducido en las pasadas décadas a una tercera parte de lo que fue. A pesar de las millonarias sumas --y quién sabe cuántas otras en corruptelas a juzgar por el convicto Víctor Fajardo y la acusada Julia Keleher-- que se han invertido en el DE en computadoras, programas, conexiones, alambrados eléctricos, entre otros renglones, la situación de la internet es tétrica en las escuelas. En los hogares de los estudiantes, ni se diga.

Transcurridos largos meses de restricciones por el COVID-19, los jerarcas del DE fueron incapaces de prever, planificar y actuar para garantizar acceso a la educación por internet de sus estudiantes.

Mete miedo que hubiese que esperar a la primera semana de clases para hacer un censo sobre cuáles y cuántos estudiantes no tienen acceso a la internet. Con pésima previsión y menos planificación se dispuso de un “plan B” alocado, dirigido a preparar módulos por escrito. Lamentablemente no se imprimieron a tiempo, y el producto fue pésimo. Como no se imprimieron en cantidad suficiente, ni a tiempo, se pusieron a disposición de los padres, para que a su costo los reprodujeran. Un gasto altísimo para familias, muchas que no pueden ni siquiera pagar por el servicio de la internet.

El material pudo haber estado listo desde marzo o abril muchos meses antes. Igual sucede con el censo de acceso a la internet. Uno se pregunta si esta falta de planificación o de anticipación de los eventos es mera pura incompetencia, o parte de un diseño para justificar adquisiciones de emergencia, quien sabe a qué precios.

Es cuestionable también que no se haya pensado en utilizar muchos otros medios, especialmente uno que no supondría la compra de decenas de miles de computadoras y laptops, aparte del canal de WIPR. En México están utilizando la señal de incontables emisoras de radio, y canales de TV privados, para garantizar las clases de todos los grados de escuela primaria y secundaria.

En lugar de examinar otras opciones se opta por la más cara y complicada, con la tragedia de --una vez más--- no estar preparados. La información que aflora es que al ritmo que van, tardarán largos meses en el reparto de las máquinas – “devices”, como gusta repetir regodeándose al secretario-- si es que llegan. Algo parecido a los módulos, algunos de los cuales los están mandando a imprimir desde la semana pasada, largos meses después de que se anticipó que sería necesario.

No quiero machacar más, pero este es el Departamento de Educación que no pudo mantener abiertos los comedores escolares, que no puede nombrar a tiempo al personal, que graduó sin tomar clases a algunos y pasó de grado a todos, sin tomar exámenes el semestre pasado. Es el Departamento que no estuvo a la altura, y menos ahora, con el suplente subalterno de la secretaria Keleher.

Feas cosas nos esperan, retrocesos a granel, y el caro precio que pagan nuestros estudiantes y el desarrollo de nuestro país.

Dos niñas en California, decenas de miles aquí. ¿A quién sirve el DE? ¿Le sirve a usted, a los niños o al país? Muchos lo ponemos en duda. ¿Qué opinan los padres, qué piensa usted?