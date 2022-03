Educación con perspectiva de género: ¿quién dicta la política pública?

Ante la noticia de la publicación de la Carta Circular 032-2021-2022 del Departamento de Educación (DE), con fecha del 10 de marzo de 2022, una gran amiga me decía “…así no se puede”. Y, efectivamente, así no se puede. A pesar de que el secretario del DE nos lo había advertido durante sus vistas de confirmación, eso no evita el coraje y la frustración de muchos de nosotros.