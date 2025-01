Recientemente escuchamos preocupaciones sobre si hacer o no un compromiso para evaluar con prioridad el Borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (MARCC) de Puerto Rico , preparado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) , según el mandato de la Ley 33 del 2019.

Algunas preocupaciones expresadas parecerían dirigirse a que la nueva legislatura no atienda el documento con prioridad, entre ellas, que el Plan MARCC es un informe ambiental que si se ejecuta va en contra del desarrollo económico; que sus estrategias no son viables porque implantarlas es muy costoso; o que no hubo participación de todos los sectores en el desarrollo del documento.