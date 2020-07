El allanamiento a Charbonier y el derecho a saber

La representante María Milagros Charbonier acaba de ser objeto de un allanamiento en su residencia, por parte de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), quienes ocuparon los teléfonos celulares de la representante y de su señor esposo, además de un dispositivo electrónico portátil. La intervención resulta sorpresiva, pues la representante, aunque ha estado involucrada en diversas controversias públicas, las mismas han tenido que ver con su concepción de la función del estado frente al derecho de libertad religiosa, pero nunca por su posible vinculación con algún tipo de proceso criminal.

Esta intervención ocurre en un año electoral y a tres semanas de un mes de un proceso primarista que involucra a los dos partidos principales del país y del cual habrá de participar la representante. El FBI no ha emitido ningún tipo de expresión del porqué de su intervención, o al menos sobre el contexto en qué ocurre.

Ante el silencio absoluto de los federales, se configura un universo de especulaciones sobre la razón verdadera del operativo. Algunas de estas versiones, se dice, son plantadas o filtradas por la propia agencia investigativa. ¿Cuál es la verdad? ¿Se trata de una actuación arbitraria por parte del gobierno federal o existe base genuina para la sospecha de alguna conducta de naturaleza criminal que involucre a personas en el servicio público? En estos momentos nadie lo sabe y por experiencias con intervenciones pasadas, existe la posibilidad que no pase nada y nunca se sepa nada.

La realidad, sin embargo, es que el silencio sobre porqué el estado actuó, no le hace bien ni al propio gobierno federal, ni a la propia persona objeto del allanamiento, ni al servicio público en general. El riesgo del abuso de poder por parte del estado, sea en el ámbito local o federal, es siempre un peligro latente sobre el que tenemos que estar en vigilancia constante en nuestro sistema democrático. En los Estados Unidos, cada vez con mayor frecuencia, los funcionarios a cargo de la política publica de seguridad, sean fiscales, jefes de la policía, y en algunas jurisdicciones, hasta jueces, se han convertido en celebridades y actúan libremente como tal. Desgraciadamente, ya no son solo casos aislados, las situaciones en donde este tipo de funcionario, ha utilizado sus facultades como un instrumento para ensalzar su popularidad personal y adelantar su carrera profesional o incursionar en la política. En Puerto Rico, esto no ha sucedido en la misma escala que los Estados Unidos, pero sí también hemos tenido nuestros episodios.

En el caso de Puerto Rico, las acciones de las agencias federales resultan más sensitivas, por la situación de subordinación política y colonial de la isla. En el pasado, prácticamente todos los componentes del espectro político de Puerto Rico, han planteado que estas agencias han utilizado sus poderes como elemento desestabilizador para cualquier conceso o arreglo político que cobre fuerza y amenace con alterar en status quo.

Ante este cuadro de teorías y suspicacias, algunas fundadas y otras no, como sociedad debemos insistir que cuando una agencia de orden público interviene a tal grado con un o una ciudadana, y le prive de su libertad, aunque sea de forma temporal, o intervenga en su propiedad personal, a conciencia de la notoriedad que cobrará tal acción, es responsabilidad del estado ofrecer información sobre cuál es la naturaleza y ámbito de la intervención. Esto no significa afectar o mucho menos, descarrilar una investigación en curso ni poner en riesgo a informantes o colaboradores que son necesarios en el desarrollo de procesos legítimos. Pero, al menos, tiene que ofrecerse una explicación básica, para que tanto la persona objeto de la acción del estado, como el resto del pueblo, tenga un entendimiento básico del porqué y de la legitimidad de la acción por parte de sus funcionarios públicos. Los funcionarios investigativos del estado y esto incluye al FBI, no pueden nunca olvidar que son nuestros servidores y que se deben a nosotros, el pueblo. Por eso, el pueblo tiene derecho a saber.