El arma de la división sin mascarilla

Durante los periodos en que he vivido en alguno de los estados de la nación, el 4 de julio, Día de la Independencia, es uno de los que con mayor entusiasmo se celebra. Entre fuegos artificiales, conciertos en vivo en parques y fiestas llenas de comidas de todo tipo, el pueblo celebra y levanta con mucho orgullo la bandera con las 50 estrellas. No hubo ocasión en la que, aún cuando me uní a la celebración, dejara de levantar la voz para insistir en que esa bandera está incompleta porque debe ser un derecho de los puertorriqueños ver nuestra estrella incluida en ella.

Es impresionante saber que, en este año, los expertos de la salud y muchos gobernadores solicitaron que la celebración del 4 de julio fuera una en que las actividades se llevaran a cabo poniendo la salud primero y evitando empeorar una situación, ya suficientemente difícil por la pandemia. Muchos han insistido en que lo más patriótico para celebrar ese día sería “quedarse en casa”. De hecho, el jueves pasado, dos días antes de ese día tan especial, a través de Estados Unidos se registró un récord de contagios en un solo día: 53,000 nuevos casos de coronavirus. En esa misma semana, 15 estados establecieron sus propios récords de nuevos casos en un solo día. Ante esta realidad algunos estados, entre otros ejemplos Texas y California, cancelaron las tan esperadas paradas y conciertos.

PUBLICIDAD

Otro detalle sobre la celebración del 4 de julio de este año es que diferentes grupos cuestionaron si, en efecto, ese día debía celebrarse. Las actividades las han llamado “Forget the Fourth” (“Olvida el 4”) y sostienen que el día que se debe celebrar es el 19 de junio, “Junetheenth”, pues ese día en el 1865 los afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, se enteraron de que ya eran libres.

Sin embargo, ante aquellos que pidieron poner la salud como prioridad, están los que determinaron seguir con los planes como si la pandemia no fuera nuestra realidad. Ese grupo definitivamente incluyó al presidente Donald Trump, quien el 3 de julio celebró el Día de la Independencia en Dakota del Sur. Durante dicha actividad, ofreció un mensaje en el que, lejos de que resonaran las palabras de la Constitución de la nación que reza “…todos los hombres son creados iguales”, expuso un mensaje divisorio.

Trump utilizó la oportunidad para hacer un llamado a unir fuerzas en una lucha contra “un nuevo fascismo de extrema izquierda”, que busca borrar los valores e historia de la nación. En su mensaje recurrió al miedo y a la división para recordarles lo qué, según él, podría suceder en Estados Unidos si no es reelecto. Perderían a quien “defiende” sus derechos y la historia de la nación.

Recientemente mencionaba que la renuncia de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal le abría la puerta a Trump para nombrar personas que apoyen su política pública de discrimen contra nosotros en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Mientras, ante la realidad de que los números sobre las candidaturas a la presidencia reflejan que el apoyo a Trump para una reelección está en caída, él no puede perder oportunidad alguna para asegurar a sus seguidores que ellos y él continuarán apoyando una nación donde la diversidad no es bienvenida.

Esos nombramientos, al igual que su mensaje divisorio para celebrar el Día de la Independencia, avivan el ánimo de los que temen a la diversidad. Y, para aclarar, uso el verbo “temer” porque las experiencias me han llevado a concluir que la mayor parte de aquellos que le cierran la puerta a la diversidad, lo hacen por miedo a lo diferente.

Viviendo en los estados conocí el discrimen, pero también entendí que la mayoría le dá la bienvenida a la diversidad. Sin embargo, lo inaceptable hoy es el hecho de que quien vive en la Casa Blanca padece ese mal.

No obstante, confío en la fuerza de muchos puertorriqueños que, por vivir en uno de los estados, tienen el derecho al voto y con él aportarán a cambiar esa realidad.