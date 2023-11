El calor en Puerto Rico: un tema serio de salud pública

No hay duda de que la crisis climática traerá más huracanes, más sequías y lluvias prolongadas y temperaturas más calientes. Interesantemente, el tema del calor no es uno que esté en conversaciones para mitigar su impacto en nuestras vidas. Quizás al vivir en un archipiélago caribeño hemos internalizado que vivimos en ‘el calentón’, pero lo más probable Bad Bunny no tomó en consideración el calentamiento global, y el calor es otra amenaza de la crisis climática al que nos toca adaptarnos también.