El cine Roosevelt

Antes todos teníamos nuestro cine. No éramos, en un sentido legal, los dueños –para ellos se trataba de un negocio– pero el cine del barrio nos pertenecía. Mi cine fue el Rívoli de Ponce, lo era también de mi hermano mayor con quien iba a pie todos los sábados y de nuestro amigo Pedrito que vivía a una cuadra y, por razones que no recuerdo, pero el hecho se me ha quedado, lo dejaban entrar gratis.