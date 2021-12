El concierto de Bad Bunny y el despliegue de tropas rusas

Yo creí que me había impresionado el despliegue de entre 95,000 y 100,000 efectivos rusos en la frontera con Ucrania. He estado pendiente de esa crisis y del diálogo que sostuvieron el presidente Biden y su homólogo Putin. Hubo una entrada graciosa (al diálogo), de lo poco que se dio a conocer: “Ay, cuánto me alegro de volver a verte”, se le oyó decir a uno de los mandatarios. El resto fue secreto.