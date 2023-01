El Congreso 118 será disfuncional

Los republicanos en la Cámara de Representantes federal están demostrando que no tienen las destrezas para gobernar. Comienza el Congreso 118 de Estados Unidos con el caos que había anticipado en una columna en El Nuevo Día la semana pasada. Dije que el reto más grande del nuevo Congreso, dominado por el Partido Republicano, será “funcionar”. Dicho y hecho: hasta ahora no han podido funcionar. En este contexto, funcionar no es otra cosa que realizar las funciones para lo que el Congreso fue concebido.