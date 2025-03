El documento titulado “executive order on the transition of Puerto Rico to sovereignty & independence”, sometido por un grupo de independentistas al presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, abrió una nueva discusión sobre el estatus político de Puerto Rico y un debate en diversos medios de comunicación dentro y fuera del país. Sin embargo, no es el primero e imagino no será el último esfuerzo de grupos independentistas por promover la discusión de la descolonización del país.