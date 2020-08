El COVID-19 y la ambición primarista

Durante los pasados 14 días los contagios corroborados de COVID-19 se han multiplicado geométricamente. Se han añadido más de 4,200 casos. El número de fallecidos ha crecido igualmente.

Por muchísimo menos que esto, se añadieron anteriormente controles y restricciones en el papel, aunque el gobierno mostró su incapacidad y su falta de voluntad para hacerlos cumplir.

Así, surgieron los mitos de las pruebas abundantes, el del rastreo de contactos, el del control en el aeropuerto, entre otros. Precisamente son mitos, porque no se cumplieron. Puro aguaje y abandono del gobierno de su función de su “police power”, es decir, de la obligación de cualquier administración de defender la vida, la salud, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos en todo momento y sobre toda otra consideración.

Trágicamente la gobernadora y el resto de su grupo mitómano se escondieron tras una teoría ultra individualista, colocando la responsabilidad en las personas y claudicando la suya. En pocas palabras, abolió la esencia de lo que es gobierno --al menos en su vertiente cívica y de gobernanza democrática-- creando un espejismo consultivo con el cual echó a un lado, o pospuso ventajeramente, las recomendaciones de sus asesores de salud y abanderizándose con las presiones de los intereses económicos. Abrió de par en par las puertas de los negocios y los contagios y hemos visto las consecuencias en los pasados 14 días. Ahora se cruza de brazos, por absurda recomendación del secretario de las aseguradoras, el de Salud.

Hoy, no dentro de una semana, era que había que actuar. Había por lo menos que quitar las aperturas a mansalva y particularmente la actitud de gobierno de brazos caídos, incapaz de garantizar nada.

Sin embargo, la gobernadora apareció aceptando una ilógica e insólita recomendación supuestamente del secretario de Salud, de no cambiar nada en los próximos ocho días. Es decir, quedarse igual en medio de la llegada del lobo, dejarlo pasearse por la libre, para que se coma todas las abuelas y las caperucitas rojas. Me recuerda este incidente la proclividad de la mandataria en otro caso, el del resbaloso incidente con el secretario de Hacienda, donde le pidió que no le refiriera el caso para no investigarlo.

Semejante aparente falta de sensibilidad, de materia gris o de vértebras, solo es explicable como una aportación pre-primaria --ahora secundaria-- al poderoso sector comercial. No tuvo babilla la gobernadora inelecta, en momentos de su consolatoria precandidatura, y de lo que sea acaso su último suspiro electoral, para emitir la Orden Ejecutiva más importante de su desarticulada, truculenta y pésima gestión.

En pocas palabras, no se atrevió a hacer lo que era más urgente hacer, y en un acto --que ya se hace habitual-- se compró una semana más, para ver si, al menos sin que los comerciantes --los mismos que no se han autorregulado porque no está en su programación-- le cayesen encima en el último fin de semana de su aspiración primarista.

Estos no eran momentos dialogueros entre el aceite y el vinagre, entre el Capital y la Salud. Son momentos de encarar al COVID-19, mirar la evidencia de frente sin darle la espalda, y actuar. No se puede dejar a esa bestia suelta asolando al país. Es irresponsable y antipatriótico, pero a nadie debe extrañar tales dobleces ante los intereses económicos.

Si al COVID lo dejan suelto, no habrá economía que cuidar por mucho tiempo. No es momento del bla-blá, ni de afirmar una cosa y cruzarse de brazos. ¿Serán de verdad así de caras las campañas? Solo su maquillador y peinador lo sabe.