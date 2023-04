El Dalai Lama y la importancia de la voz disidente

La risa. La risa y las carcajadas. No me las puedo sacar de la cabeza.

La secuencia muestra a un niño que se acerca a un señor de 87 años al que llaman Dalai Lama. El viejo lo abraza. Con la mano izquierda aguanta la mano del chico, con la otra le sujeta la barbilla y dirige la boca del niño a su boca. Lo besa sin soltarlo. Aplausos. El chico logra desprenderse. Aplausos. Risas. Su brazo derecho continúa atrapado en una mano más fuerte. Las caras siguen peligrosamente cerca. El viejo suelta una carcajada y sigue mirando fijamente al chico mientras mueve la lengua dentro de la boca y traga en seco como saboreando algo. Risas. Sin dejar de mirar al menor, saca su lengua vieja y le ordena: “puedes chupar mi lengua”. Al chico se le nota incómodo mientras el hombre le acerca cada vez más su asquerosa lengua. Carcajadas.

Si escuchamos a esa voz disidente en lugar de cancelarla, quizás, la próxima vez no estallemos en carcajadas mientras un viejo como el Dalai Lama intenta que un niño le chupe la lengua, escribe Nieve de los Ángeles Vázquez. (Archivo)

En medio de una escena lo suficientemente perturbardora, ¿por qué nadie salió de inmediato a proteger a ese niño? ¿De qué se reían? ¿Por qué los adultos que estaban tan cerca siguieron aplaudiendo, tomando fotos y disfrutando aquella escena macabra?

La respuesta es fácil. No lo vieron. No vieron el peligro. No vieron lo obsceno. Y no lo vieron porque se activaron los sesgos cognitivos encargados de que las personas vean lo que quieren ver y busquen confirmación de lo que ya creen. Es un estado de tensión que se llama disonancia cognitiva y ocurre cuando una persona tiene dos cogniciones (ideas, creencias, opiniones) que son psicológicamente inconsistentes. Los adultos que observaban impasibles cómo un viejo intentaba que un niño le chupara la lengua creen firmemente que estaban frente a un ser superior, supremo, deificado. Por lo tanto, todo lo que hiciera ese hombre también entra en esa categoría. Los pensamientos contrarios -los que nos resultan ahora evidentes- no llegaron jamás al cerebro racional.

Esta misma respuesta ayuda a explicar cómo hubo personas que se esforzaron para atrapar los rollos de papel toalla que lanzaba Trump. También nos sirve para entender por qué otro grupo celebra que, en una manifestación feminista, una niña muy pequeña baile “hasta abajo” en medio de mujeres adultas escasas de ropa que atraen la atención hacia el cuerpo femenino por sus contorsiones sexuales.

Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad moral y ética de reconocer que sus propios sesgos cognitivos podrían estarle mostrando una realidad alterada, entonces concluiríamos saludablemente que ahora más que nunca resultan importantes las voces disidentes. Esas que apuntan hacia donde nadie mira. Las que dicen lo que nadie quiere oír. Las que vienen de personas con las que no simpatizamos.

Si escuchamos a esa voz disidente (venga de quien venga) en lugar de cancelarla, quizás, la próxima vez no saltemos como resorte a atrapar un rollo de papel toalla o no estallemos en carcajadas mientras un viejo intenta que un niño le chupe la lengua. La voz disidente podría salvarnos del ridículo. Escúchala.

