El daño mental o emocional a un menor también es punible

La primera vez que pudimos ver el vídeo de la mujer de Utuado resistiéndose y agrediendo al policía que procuraba ponerla bajo arresto, la mayoría de la gente y parte de la prensa no se fijó tanto en eso, sino en que, ya fuera del restaurante de comida rápida, el policía había hecho uso de una pistola “Taser” para amansarla y lograr su arresto. La parte que había precedido al vídeo —es decir, la del momento y circunstancias que mostraban la intervención policíaca inicial— no aparecía grabada de modo alguno y, aun así, muchos estuvieron prestos a descargar cierta furia contra el policía que solo intentaba hacer su trabajo. En realidad, sin esa información era imposible adjudicar si la mujer había sido víctima de un abuso de poder o no.