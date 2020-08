El desacierto de la Asamblea Constitucional de estatus

Las congresistas estadounidenses de ascendencia puertorriqueña, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, habrán de presentar legislación para que el Congreso convoque a una Asamblea Constitucional para ordenar un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico. Esta Asamblea será un “cuerpo semipermanente” que desarrollará una solución para el estatus de Puerto Rico.

Lo que la convención disponga tendrá que validarse en un referéndum por el pueblo de Puerto Rico, para luego ser aprobado o rechazado por el Congreso de los Estados Unidos. La propuesta, aunque bien intencionada, falla en identificar y desatiende en dónde está realmente el problema de nuestra condición colonial.

Hace alrededor de una década tuve la oportunidad de trabajar junto a un grupo distinguido de compañeros y compañeros del Colegio de Abogados y Abogadas, promoviendo lo que considerábamos las virtudes de la Asamblea Constitucional de estatus. Entre las razones principales para defender esta propuesta, se encontraba el entendimiento de que el problema de estatus radicaba en la dinámica de los partidos y políticos locales, quienes anteponían sus intereses al objetivo de solucionar nuestro dilema colonial.

Con el beneficio de diez años de golpes y frustraciones observando, analizando y participando de la dinámica política de Puerto Rico, he constatado que el problema no reside en la isla. Son los Estados Unidos quienes, una y otra vez y, de maneras distintas, se han ocupado de que el destino final de Puerto Rico no se mueva hacia una u otra dirección. En este proceso de descarrilamiento e inmovilismo han participado el presidente, el Congreso, el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia y la Marina de los Estados Unidos, así como el FBI, ambos partidos nacionales, grandes empresas multinacionales y claro está, los sumisos y felices colonialistas locales.

Aparte de hacer todo lo posible para que nada se mueva, estas fuerzas de la muerte nos han hecho creer que el problema reside en nosotros y que, tan pronto nosotros decidamos, Estados Unidos estará esperando comprometidamente para encaminar nuestra decisión. Vil mentira. Estas fuerzas poderosas no interesan alteraciones al status quo y, tal como lo hicieron en el pasado, volverán a obstaculizar cualquier cambio futuro.

La Asamblea Constitucional terminará siendo otro embeleco de distracción, confusión y división entre puertorriqueños, que no tendrá efecto ni poder vinculante. Pues, como siempre, se tendrá que recurrir finalmente al Congreso, quien nunca se compromete a nada y, según las experiencias pasada,s a nada tampoco se comprometerá.

La inserción en nuestro escenario de vida de una Asamblea Constitucional como un “cuerpo semipermanente” significa que, además de nuestra Asamblea Legislativa y de la Junta de Supervisión Fiscal, en lo adelante, Puerto Rico y los contribuyentes puertorriqueños tendrán sufragar el costo operacional de una super legislatura especializada en el tema del estatus, que no estará sujeta a los periodos electorales, sin fecha de terminación definida y repleta de una nueva camada de políticos.

Luego de los abates de una quiebra gubernamental y de la implacable tripleta de huracanes, terremotos y pandemia; la pretensión de condenar al vacío de lo inoficioso los menguados fondos públicos para solventar una guarida de noveles piratas políticos, constituye cuando menos una inocentada mayor. Si la experiencia pasada con gobiernos compartidos ha sido nefasta, imagínese usted lo que habrá de pasar si el control de la Asamblea Constitucional cae en manos de una facción ideológica o política distinta de quien controla el ejecutivo o legislativo local. Puerto Rico no necesita de nuevos intermediarios políticos costosos y divisivos.

El problema no está en nosotros. El tranque y la crueldad morbosa del inmovilismo colonial está en los Estados Unidos, quien se niega a enfrentar y asumir su responsabilidad como amo colonial. A este engaño y abuso hay que ponerle fin definitivo. Primero y antes que todo, los Estados Unidos, por primera vez en su centenaria relación con Puerto Rico, tienen que manifestar de frente y sin evasivas, cuál es su propuesta definitiva para con Puerto Rico, qué están dispuestos a ofrecer y qué no, e igualmente, por primera vez, comprometerse con algo concreto.