El desafío de estar a la altura de la oportunidad

Aunque al momento de escribir estas líneas todavía no concluye la segunda jornada de las primarias y sobran razones para sospechar que puede haber tropiezos que sigan prolongando la agonía preelectoral, es posible que pronto tengamos claridad de quiénes finalmente aparecerán en las papeletas de noviembre. Los resultados, sin embargo, a juzgar por el nivel de la discusión de los últimos meses y el raquítico y mediocre inventario de propuestas articuladas hasta ahora, no dejan mucho espacio a la esperanza, no importa quiénes resulten vencedores. Por lo tanto, el desafío es muy puntual y preocupante: ¿serán capaces de sorprendernos y estar a la altura de la oportunidad?

La combinación de factores le quita el sueño a cualquiera: una economía en contracción desde el 2006 agravada por huracanes, terremotos y pandemia; una profunda crisis de liderazgo y legitimidad de la clase política fruto de la corrupción, la impunidad y la mediocridad generalizada; un país atrapado en delirios ideológicos sobre sus opciones de estatus político futuro y sin proyectos ni proposición de valor clara, que le permitan reinsertarse de manera vigorosa en la economía global; un quiebre institucional mayúsculo que no ha hecho más que nutrir la desconfianza y el convencimiento colectivo de que en esta tierra ya nada funciona. Un tejido social inmensamente frágil, agravado por una desigualdad creciente, en el que nuestro capital social es inversamente proporcional a las peligrosas muestras de fragmentación que nos acechan; un sistema educativo en bancarrota y una universidad pública amenazada desde dentro y desde fuera, convirtiendo la posibilidad de la movilidad social en un recuerdo del siglo pasado y exacerbando los resentimientos y la acumulación de los descontentos de las generaciones más jóvenes. Y claro está, una alarmante e incesante pérdida poblacional que se traduce en una comunidad puertorriqueña cada vez más dispersa en la diáspora y cada vez más frágil y envejecida en la isla.

Si los líderes de todos los grupos políticos que serán parte de la contienda electoral de noviembre -o al menos algunos de ellos- quieren y pueden diferenciarse, tendrán que aprovechar la oportunidad que ofrece semejante panorama para articular propuestas plenas y no vacías de contenido, así como soluciones novedosas, audaces, concretas y viables, en vez de contentarse con repetir estribillos y lugares comunes impresionistas y faltos de rigor. Son tantos los dolores que calmar y es tal el sentido de orfandad en esta tierra nuestra, que el terreno es propicio para quien sea capaz de articular una voz política creíble y sensata con la que la gente pueda identificarse.

Esa voz o esas voces, si en verdad tienen la capacidad y la voluntad para hacerlo, tendrán que evidenciar el arrojo de renunciar al chantaje las luchas chiquitas del estatus, para sumar talentos en la proposición de una ruta novedosa para la revitalización y el desarrollo económico, que haga un uso estratégico de los fondos que deben llegar a la isla en los próximos años. Deberán dejar de jugar para las gradas y aprender a negociar, convivir y concertar con Washington y su desagradable Junta de Supervisión Fiscal, para no seguir prolongando esa indigna agonía. Y lo que es más importante: urge que sean capaces de impulsar una nueva conversación pública orientada a la concertación, para articular alternativas a la desigualdad, el quiebre institucional, la austeridad y la corrupción, que no se dejen atrapar por nostalgias del pasado, por la demonización de lo privado ni por la devaluación de lo público.

¿Habrá quienes estén dispuestos y sean capaces de estar a la altura de la oportunidad?